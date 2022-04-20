Я думаю, полетить щось і в бік Росії, – Арестович про можливий ядерний удар від Путіна

Росія має можливість застосувати ядерну зброю. Проте постає питання, як це сприймуть у світі.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Стратегічну ядерну зброю Путін не застосує, – Арестович

"Ну, от застосував Путін ядерну зброю. Як це сприймуть в Сполучених Штатах? От злетіла ядерна ракета з Росії. Як світ це сприйме та країни, які мають ядерну зброю і можуть бути потенційними жертвами Росії. Думаю, полетить щось і в бік Росії. На це Росія не піде", – розповів Арестович.

Росіяни вже отримали Чорнобиль

За словами радника, якщо це тактична зброя, то її за задумом наносять, щоб знищити батальйон оборони. І через ядерну пляму мають пройти війська й піти в наступ, щоб пробити оборону.

Я хочу подивитися на російські війська, які підуть на ядерну пляму. Особливо, як у Чорнобилі кілька десятків солдатів померли,

– зазначив Арестович.

Зауважте – повне інтерв'ю з Арестовичем: дивіться відео