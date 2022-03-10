Я не боюся, найгірше, що могло статися, вже сталося, – Зеленський
Володимир Зеленський на питання журналістів, чи не боїться він, що Київ буде в оточені, відповів, що йому нема чого боятись, а найгірше, що могло статись, вже сталось.
Про це розповів Зеленський в інтерв'ю Bild, передає 24 канал.
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Я не боюся. Чого боятися? Я не повинен боятися, я зберігаю спокій. Чи знаєте ви, як хтось може подолати свій страх? Що може бути гірше страху? Що найгірше може статися? З їхньою країною, з моєю країною,
– риторично запитав Зеленський.
Та наголосив, що найгірше, що могло статися, вже сталося.
"У нас війна, Росія проти України. Так багато людей вже загинуло. Країна руйнується. Що гіршого може статися з людьми, які втратили своїх дітей? Але ми віримо у майбутнє. Ми не здамося, ми не продамо свою землю", – зауважив президент.
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