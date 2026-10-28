Я не знаю, коли буде зустріч з Росією на рівні лідерів, – Зеленський

Зеленський не знає дати тристороннього саміту / Getty Images (ілюстративне)
В Абу-Дабі мають пройти переговори у форматі Україна – Росія – США. Володимир Зеленський очікує на тристоронню зустріч між 6 та 10 листопада.
Президент зазначив, що не знає точної дати зустрічі. Про це глава держави розповів під час розмови з медіа.
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Що сказав Зеленський?
Український лідер повідомив, що очікує на тристоронню зустріч представників України, США і Росії між 6 та 10 листопада. Він пов'язав цю дату з довиборами у США, які пройдуть 3 листопада.
Ми чекаємо на американську сторону. Ми сподіваємось, що вони будуть готові з усіма відповідями після їхніх виборів. І це зрозуміло, що після 4 листопада у нас буде дата. Порядок денний зрозумілий. Вони мають підготувати тристоронню зустріч на рівні лідерів
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