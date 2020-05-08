Я вам не дядько: масова бійка депутатів у Вірменії – відео

Депутати вірменського парламенту влаштували бійку під час засідання. Конфлікт виник між представниками фракції "Мій крок", яку очолює прем'єр-міністр Нікола Пашинян, і прихильниками лідера "Світлої Вірменії" – Едмона Марукяна.

Причиною масової бійки став виступ Едмона Марукяна з критикою керівної партії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Під час того, як політик говорив з трибуни, в залі були чутні різні вигуки від нардепів на адресу Марукяна. Зокрема, один з представників партії "Мій крок" Сасун Мікаелян різко викрикнув: "Слухай, дядько".

"Шановний Мікаелян, я вам не дядько", – відповів Едмон Марукян.

У відповідь член фракції "Мій крок" підійшов до трибуни з зауваженнями. Згодом обмін образами перетворився на сутичку. До бійки одразу приєдналися парламентарі з обох партій.



Едмон Марукян, Сасун Мікаелян / Колаж 24 каналу

Депутатам і членам уряду, які були присутні на засіданні, вдалося заспокоїти учасників бійки. Після чого Едмон Марукян повернувся на трибуну, щоб продовжити свій виступ.

Як би сильно ви мене не били, я буду говорити. Хтось підкрався, і вдарив мене ззаду,

– наголосив політик.

Натомість представник керівної партії "Мій крок" продовжував з місця реагувати на слова опозиціонера.

На що той відповів, що не родився ще той, хто відрізав би йому голову. І закликав Мікаеляна поводитися пристойно.

Після взаємних образ спікер вірменського парламенту Арарат Мірзоян перервав засідання і оголосив перерву. Натомість відео інциденту з вірменськими депутатами потрапило в мережу.

Дивіться відео: депутати вірменського парламенту побилися під час засідання