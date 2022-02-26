За словами президента, це найбільша демонстрація в історії сучасної Естонії. Він вдячний естонському народові за солідарність у ці складні часи.
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На акції, окрім громадян Естонії, був присутній й очільник держави. Алар Каріс навіть вийшов на вулицю в українській вишивці.
Пане президенте, вам личить наша вишиванка,
– наголосив президент.
Президент Естонії в українській вишиванці / Фото з твітеру Володимира Зеленського
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