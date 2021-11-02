Справа принципу, – Добкін

За даними ТВК, новим мером Харкова став секретар міськради Ігор Терехов. Добкін опинився на другому місці. Однак політик з такими результатами голосування не погоджується.

Важливо На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов

Я іду в суд. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас, у всіх харків'ян, при Терехові вже другий раз нахабно вкрали право вибирати собі мера міста! Вибирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут уже справа принципу,

– заявив Добкін.

За його словами, результати виборів сфальсифікували. Мовляв, члени виборчої комісії проігнорували скарги на фальсифікації. Добкін закликав усіх кандидатів на посаду мера не бути осторонь його судового процесу.

Про фальсифікації заявляла ОПОРА

За офіційними даними, Терехова підтримали 146 240 мешканців міста, а Добкіна – 82 008. Так, секретар міськради отримав 50,66% голосів виборців.

Водночас громадська організація ОПОРА заявила про фальсифікації на користь Терехова на одній з дільниць Основ'янського району. Кандидату буцімто додали 70 голосів. Голова ТВК Євген Ємець усі звинувачення заперечив.

Згодом аналогічні фальсифікації з протоколами виявили на 9 дільницях у Новобаварському районі.

Зверніть увагу! Ще перед виборами соціологічна група рейтинг провела опитування харків'ян. Соціологи запитали місцевих мешканців, кому з кандидатів у мери міста вони довіряють. Абсолютним лідером електоральних симпатій став Терехов. 57,6% респондентів казали, що голосуватимуть за нього, а 63% – були переконанні в його перемозі.

Повний текст публікації Михайла Добкіна у телеграмі:

Під покровом темноти, в 21:13, голова ТВК почала зачитувати некролог підсумкам виборів мера Харкова. Вони, ці члени комісії, не спромоглися дати ні однієї оцінки, хоча б одній із сотень скарг, які поступали у виборчі комісії з приводу фальсифікацій підсумків голосування. Їх не цікавить, що вся Україна дізналася про грубі фальсифікації під час голосування і, особливо, в час підрахунку голосів.

У них там "все чітко, як колись говорив Геннадій Адольфович.

С цим "одобрямс" я погоджуватися не маю наміру. Я іду в суд. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас, у всіх харків'ян, при Терехові вже другий раз нахабно вкрали право вибирати собі мера міста! Вибирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут уже справа принципу.

Закликаю всіх кандидатів на пост міського голови на цих виборах, незалежно від політичних поглядів, не бути осторонь. Закликаю всеукраїнські громадські організації, які спеціалізуються на темі виборчого процесу, уважно слідкувати за майбутнім судовим протистоянням. Закликаю українські ЗМІ не дати затухнути цій тему, темі фальсифікацій на виборах міського голови Харкова.