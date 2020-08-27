Я за свободу, – мінська депутатка склала повноваження
На тлі протестів у Білорусі депутатка Мінської міської ради Ольга Тесакова склала повноваження. Своє рішення вона пояснила тим, що не може продовжувати виконувати свої обов’язки "у межах ситуації, яка склалася в Білорусі".
Відповідну заяву про складання повноважень депутатка Мінської міської ради Ольга Тесакова оприлюднила у своєму інстаграмі.
Раніше У Мінську вимагають відставки місцевих депутатів
За її словами, до такого рішення вона йшла давно. Однак події, що відбулися на початку серпня, загострили ситуацію і нікого не залишили байдужим.
"Мені здається, не залишилося жодної людини, у якої немає знайомих, які не постраждали від насильства з 9 по 13 серпня",
– зазначила депутатка.
Тесакова наголосила, що виступає за свободу у всіх її проявах.
У межах ситуації, яка склалася в Білорусі, я вважаю неможливим надалі виконувати свою депутатську діяльність,
– підсумувала жінка.
Тому достроково припиняє депутатство.
У Мінську депутатка склала повноваження / Фото з інстаграму Ольги Тесакової
Радимо ознайомитися Масові протести в Білорусі: останні новини і що відомо – фото, відео
Протести в Білорусі: головне
- Масові протести у Білорусі, які розпочалися ввечері 9 серпня, ще тривають досі.
- Люди протестують проти фальсифікацій на президентських виборах, на яких перемогу начебто здобув Олександр Лукашенко.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати.
- На протестах офіційно підтвердили загибель чотирьох людей, але правозахисники кажуть, що жертв свавілля правоохоронців більше.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, мета якої забезпечити мирну передачу влади в країні. Однак влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною.