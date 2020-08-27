На тлі протестів у Білорусі депутатка Мінської міської ради Ольга Тесакова склала повноваження. Своє рішення вона пояснила тим, що не може продовжувати виконувати свої обов’язки "у межах ситуації, яка склалася в Білорусі".

Відповідну заяву про складання повноважень депутатка Мінської міської ради Ольга Тесакова оприлюднила у своєму інстаграмі.

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За її словами, до такого рішення вона йшла давно. Однак події, що відбулися на початку серпня, загострили ситуацію і нікого не залишили байдужим.

"Мені здається, не залишилося жодної людини, у якої немає знайомих, які не постраждали від насильства з 9 по 13 серпня",

– зазначила депутатка.

Тесакова наголосила, що виступає за свободу у всіх її проявах.

У межах ситуації, яка склалася в Білорусі, я вважаю неможливим надалі виконувати свою депутатську діяльність,

– підсумувала жінка.

Тому достроково припиняє депутатство.



У Мінську депутатка склала повноваження / Фото з інстаграму Ольги Тесакової

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