Несколько отборных цитат именинника. Им могут восхищаться, ненавидеть, но это точно человек, который меняет Мир.

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1. Меня больше всего беспокоит мировой порядок.

2. Опасно строить системные реформы на тесной связи с одним конкретным правительством. Системные реформы требуют широкого участия и поддержки общественности. Вот что делает их необратимыми

3. Я не занимаюсь благотворительностью из-за какой-либо вины или необходимости налаживать хорошие отношения с общественностью. Я делаю это, потому что могу себе это позволить, и я верю в это.

4. Открытое общество – это общество, которое предоставляет своим членам максимально возможную степень свободы в преследовании своих интересов, совместимых с интересами других.

5. Когда я заработал больше денег, чем нужно для себя и своей семьи, я основал фонд для продвижения ценностей и принципов свободного и открытого общества.

6. Основное различие между мной и другими людьми, накопившими такие деньги, состоит в том, что меня в первую очередь интересуют идеи, и у меня нет особого личного использования денег. Но мне неприятно думать, что бы произошло, если бы я не заработал деньги: мои идеи не получили бы большого успеха.

7. Мы должны признать, что как доминирующая держава в мире мы несем особую ответственность. Помимо защиты наших национальных интересов, мы должны взять на себя лидерство в защите общих интересов человечества.

8. Ну, вы знаете, я был человеком, прежде чем стал бизнесменом.

9. Финансовые рынки постоянно ожидают событий, как положительных, так и отрицательных, которые не могут материализоваться именно потому, что они были ожидаемыми.

10. Это старая шутка, что фондовый рынок предсказал семь из двух последних рецессий. Рынки часто ошибаются.

11. Чем хуже становится ситуация, тем меньше требуется, чтобы ее исправить, тем больше потенциал роста.

12. Рынки постоянно находятся в состоянии неопределенности и нестабильности, и деньги зарабатываются, не принимая во внимание очевидное и делая ставку на неожиданное.

Ознокомтесь! Сорос меценат или демон?

13. Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее – они вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его.

14. Мировой порядок нуждается в капитальном ремонте.