"Я буду вранці, мамо": батьки загиблого бортпровідника МАУ розповіли про останню розмову з сином

Батьки одного з членів екіпажу – Ігоря Матькова – розповіли, що дізналися про авіакатастрофу українського літака в Тегерані після дзвінка доньки та зі ЗМІ.

Ігор Матьков був одним із 11 українців, які перебували на борту літака.

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Він був бортпровідником і вже багато років працював у МАУ.

Подзвонила донька зі Штатів о 6:15. Сказала, що в Америці повідомили – розбився літак МАУ. Вона питає: куди полетів Ігор? Ми сказали – в Тегеран, ранковим рейсом мав прилетіти. І потім на відео знайшли падіння літака,

– розповів журналістам 24 каналу батько загиблого Валерій Матьков.

Мати загиблого розповіла журналіста Obozrevatel, що Ігор закінчив факультет іноземних мов, а перед тим навчався в Кіровоградському льотному училищі. За її словами, син пропрацював у МАУ 10 років.

Йому 34 роки. У нього не було сім'ї, ми з батьком – його сім'я. Ми вчора з ним ввечері попрощалися. Нам ще рукою помахав. Рейс туди був вечірній, а вранці назад. Каже – я, мамо, вранці буду,

– згадує мати загиблого.

Відео розмови з батьком загиблого бортпровідника Валерієм Матьковим:

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.

За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. На місці падіння знайшли чорні скриньки. За словами глави Тегеранського центру невідкладної допомоги, тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень.

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У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.

Українські ЗМІ вже опублікували повний поіменний список людей, які перебували в літаку. Там дійсно можна побачити 11 українських прізвищ. Це Володимир Гапоненко – командир екіпажу, Сергій Хоменко – другий пілот, Олексій Наумкін – інструктор літака. Інші члени екіпажу: Катерина Статнік, Марина Микитюк, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб, Ігор Матьков, Денис Лихно. А також пасажири: Ольга Кобюк та Олена Малахова.