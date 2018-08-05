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Ольга Черненко

Я им завидую, – из Луганска в Черногорию с треволнениями

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Из Луганска выехать без проблем сложно
Из Луганска выехать без проблем сложно / Реальная газета

Мой приятель вернулся из двухнедельного отдыха где-то в Черногории. Слушаю его рассказы урывками уже третий раз и отчего-то мы никак не продвинемся в его впечатлениях дальше дороги в Украину.

То есть каждый раз он начинает свой рассказ со своего выезда отсюда туда, и пока мы добираемся к моменту отдыха, нам уже пора расставаться. И у меня складывается стойкое впечатление, что отдых был хорошим, каким и должен быть хороший отдых за рубежом, а вот дорога туда и назад идет отдельным пунктом, о котором стоит рассказывать долго и подробно.

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Перевозчика они заказывали заранее. Нашли контакт, позвонили, договорились о времени выезда – назвали, к какому времени им нужно быть в Украине, чтобы поспеть на поезд до Киева. Да, билеты на поезд они купили по Интернету.

Запаковали вещи, нагладили рубашки-шорты, позвонили перевозчики накануне выезда вечером, и тут выяснилось, что перевозчик куда-то уехал – что-то там у него стряслось в семье и их он предупредить забыл. И они остались без перевозчика. А у них билеты на поезд, билеты на самолет, тур оплаченный!..

И давай жена полночи сидеть на телефоне – вывезите отсюда хоть тушкой, хоть живым весом, но чтобы успеть к поезду, который, как известно, ждать не будет. И нашла кого-то, да еще лучше – чтобы их с утра пораньше повезли. Пропуска у них были. Приехали они за шесть часов до отхода поезда, с запасом, как положено. Изучили местный ЖД вокзал, изучили кафе рядом, пока ждали свой поезд.

Потом с комфортом домчали до Киева, после в аэропорт и еще полночи коротали в ожидании самолета. Но все с запасом, все с учетом форс-мажора.

А дальше был просто отдых – хороший, с комфортом, от которого уже отвыкли. И оказалось, что дорога самое сильное впечатление от отдыха. Не отдых – об этом они имели уже представление, а именно дорога со всеми трудностями и треволнениями. "Представь, мы в машине с женой вдвоем ехали!", – говорит он мне. Не то, каким был номер или питание, а то, что им повезло ехать с таким вот мега-комфортом через все блок-посты.

И, конечно, я ему завидую. Я думаю, ему многие завидуют, потому что он смог вырваться отсюда, смог выстроить всю цепочку, смог купить билеты, тур, просчитать время, заработать деньги на все это!

Это же как слетать в космос или посмотреть за линию горизонта. И отчего-то мы никак не дойдем до самого отдыха, потому что отдых дело знакомое или даже привычное. А вот то, как он смог выехать! Это значит, что его нет ни в каких черных списках, это значит, что они смогли все учесть и продумать, это значит, что выезжать реально. Как вынырнуть из глубины, чтобы глотнуть воздуха и нырнуть снова.

И теперь он снова сидит за рулем, потеет от нашей бешеной жары, шутит. Но в его глазах уже не только наши терриконы, но и что-то большее – вокзалы, поезда, самолеты. То, отчего мы уже здесь отвыкли. И отвыкли прочно, будто этого никогда и не было в нашей жизни.

И лично мне уже страшно от того, что я могу не справиться с дорогой, перелетом, билетами, документами. Буду выглядеть тем провинциалом, который изредка выезжает на рынок в областной центр, но не больше. И странно, что в таких историях завидуешь возможностям человека, его способностям смотреть на мир шире и расширяться границы своего мира, не замыкаясь только "республикой".

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Публікації Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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