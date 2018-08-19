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"Я присягав на вірність Україні": показали відео допиту українського бійця у полоні бойовиків

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Сергій Котенко до полону бойовиків (ліворуч) та під час допиту (праворуч)
Сергій Котенко до полону бойовиків (ліворуч) та під час допиту (праворуч) / Колаж 24 канал

У мережі опублікували відеозапис, на якому зафіксований допит проросійськими бойовиками з Донбасу українського військового Павла Котенка. Боєць потрапив у полон до ворогів у серпні 2014 року.

Відповідне відео у Twitter опублікував користувач "Інформатор ЗСУ".

Зазначимо, що під час допиту Котенко не видав інформацію, яку вимагали проросійські бойовики, і відмовився співпрацювати з ними.

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Котенко Павло Ігорович. Старший лейтенант ЗСУ, 25 бригада: "Я давав присягу на вірність Україні. Краще розстрілюйте, проти своїх не піду!". Ось за яких чоловіків потрібно виходити заміж, дівчата, а не за с*аних мажорів,
– мовиться в підписі до відео.

Додамо, що Котенка було звільнено з полону, після чого він повернувся на військову службу. Указом Президента України від 13 серпня 2015 року бійця нагороджено орденом "За мужність" третього ступеня.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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