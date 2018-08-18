Бойовики тортурами вибили з українського журналіста Асєєва зізнання у шпигунстві, – Геращенко

Бойовики вибили у взятого в полон українського журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) "зізнання в шпигунстві" та показали це на пропагандистському каналі "Росія 24".

Про це написала на своїй сторінці у Facebook перша заступниця голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів з гуманітарних питань Ірина Геращенко.

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Вона зазначила, що в неї немає жодних сумнівів, що ці "зізнання" вибивали під тортурами. Вона додала, що Станіслава утримують в повній ізоляції, і до нього не допускають ні родичів, ні ОБСЄ, ні МКЧХ. І це навіть не в Донецькому СІЗО, а в новоствореному концтаборі на колишньому заводі. Також йому не дозволяють передати передачу або листи.

Примітно, що заляканого і замученого хлопця показало російське ТБ.... Нагадаю, що голова НСЖУ нещодавно підмахнув якусь пісульку зі своїми російськими, як він висловився, "колегами", з безадресним і беззубим текстом про Станіслава Асєєва. Саме ці "колеги" беруть участь в зйомках допитів, і "зізнань" українських заручників, тобто, фільмують наслідки тортур,

– написала Геращенко.

Геращенко також зазначила, що 21-22 серпня на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу українська сторона вимагатиме допуску до українського журналіста координатора ОБСЄ в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тоні Фріша.

"Стас є в усіх наших списках. Інше питання, що поки що звільнення заручників заблоковане, й враження, що Кремль не збирається поки що нікого відпускати. Ані напівживого Олега, ані морально пригніченого Стаса, ані з тюрем РФ, ані з окупованих територій", – додала Геращенко.

Журналіст Станіслав Асєєв писав під псевдонімом "Станіслав Васін". Він народився 1 жовтня 1989 року, а з моменту окупації жив у Донецьку. Асєєв зник на початку червня 2017 року на окупованій території. Згодом стало відомо, що Станіслава взяли в полон бойовики та звинуватили його у шпигунстві на українську армію. Національна спілка журналістів України закликала ОБСЄ до пошуків зниклого журналіста, журналісти України та РФ закликали звільнити Асєєва з полону бойовиків.