В Україні тривають послаблення карантинних обмежень та вже активно працює транспорт. Проте пасажири не завжди дотримуються заходів безпеки, а в метро – шалені натовпи.

Про те, яка ситуація із транспортом у столиці та чи дотримуються пасажири дистанції – дізнавались журналісти 24 каналу.

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Сьогодні прем'єр-міністр України доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію промоніторити, яка ситуація в приміських потягах. Пасажири розповідають, що практично всі ходять у масках, але поліції не помітили. Проте не завжди в транспортах дотримуються дистанції.

Яка ситуація в наземному транспорті

За спостереженнями журналістів 24 каналу, у тролейбусах та автобусах карантинних обмежень дотримуються: людей запускають лише через передні двері та всі дотримуються маскового режиму.

У маршрутках є люди навіть на стоячих місцях, а маски лише формальність – ними не прикривають обличчя, мовляв, спекотно та важко дихати.

Дивіться пряме включення журналістки 24 каналу про ситуацію із транспортом:

Метро в Києві

У столичному метрополітені правоохоронці влаштовують рейди та слідкують, чи дотримують дистанції та маскового режиму. Наразі вже склали приблизно 40 протоколів, за одним із них суд виписав штраф на 17 тисяч гривень.



Метро в Києві 17 червня 2020 року / Фото Марини Мольки (24 канал)



Ситуація у столичному метрополітені / Фото Марини Мольки (24 канал)



Натовпи людей у метро / Фото Марини Мольки (24 канал)



Пасажири не дотримуються дистанції / Фото Марини Мольки (24 канал)

Здається, українці сплутали послаблення карантинних заходів із повним їхнім скасуванням. Проте ситуація із коронавірусом у країні ще не стабілізувалась. Більшість виправдовується, що просто втомились від карантину та обмежень.



Як не підхопити коронавірус у метро / Інфографіка 24 каналу