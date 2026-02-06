Ризикує повторити долю СРСР: що чекає на Росію після завершення ядерного договору зі США

Відсутність нової угоди між США та Росією не спричинить гонку ядерних озброєнь, оскільки попередній договір не виконувався, а обидві країни мають по 5 тисяч боєголовок. Фокус зміщується на покращення засобів доставки та захисту, а не на створення нової зброї.

Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що на бойовому чергуванні перебуває лише трохи більше тисячі боєголовок у кожної зі сторін, тоді як нарощувати арсенал продовжуватиме лише Китай.

Чи зможе Китай наздогнати США та Росію?

Китай у цій сфері значно відстає від США, і незрозуміло, коли зможе їх наздогнати.

США нещодавно випробували нову ракету LGM-30 Minuteman з ваговим замінником боєголовки, яка влучила з високою точністю, хоча при ядерному ударі навіть розкид у 100 метрів не критичний через потужність вибуху. Головне змагання зараз йде не за якість ядерних зарядів, а за їхню кількість і засоби доставлення.

Ядерна тріада Китаю поступається США, Росії, Великобританії та Франції. Китай перебуває в ситуації, коли будь-які обмеження йому невигідні, тому навряд чи погодиться на договір з США, хіба що за дуже великі поступки, на які Трамп не піде,

– Рейтерович.

Ядерна тріада – це комбінація підводних човнів, міжконтинентальних балістичних ракет і літаків, які забезпечують можливість ядерного удару.

Чи загрожує світові масштабна ядерна гонка?

Ключове значення має баланс сил між країнами, особливо віддаленими одна від одної, наприклад США та Китаєм. Перевага США у кількості підводних човнів, які можуть наблизитися до китайських берегів, дає їм більші шанси на точний удар. Цей фактор визначальний при ухваленні рішень щодо підписання нових договорів про контроль озброєнь.

Ключове питання не в кількості боєголовок, а в спроможності швидко поставити їх на бойове чергування: реально готовими до застосування є лише трохи більше тисячі – приблизно як у Росії, так і у США. Наприклад, Франція має близько 290 ядерних боєголовок, і майже всі вони перебувають на бойовому чергуванні. Тобто її арсенал у цьому сенсі вибудуваний максимально ефективно.

"Тому йдеться не про нову гонку з виробництва ядерної зброї – цим, радше, займатиметься лише Китай, – а про вдосконалення засобів доставки та, що не менш важливо, систем захисту. Я, чесно кажучи, не бачу реальних перспектив масштабної гонки озброєнь. Варто пам’ятати, що остання така гонка завершилася крахом Радянського Союзу, який просто не витримав економічного навантаження, – пояснив Рейтерович.

Зверніть увагу! Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень і співзасновник Консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак вважає, що Трамп не зацікавлений продовжувати ексклюзивні домовленості з Росією без участі Китаю, тож епоха двостороннього контролю над озброєннями фактично завершилася.

Що відомо про реакцію Росії щодо завершення договору?