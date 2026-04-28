Ризик ядерної катастрофи зріс: чи справді це можливо та від яких країн є найбільша загроза

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ризик ядерної війни зріс до рівня, небаченого з часів холодної війни. Він пояснив це тим, що збройні конфлікти повернулись до Європи та на Близький Схід.

До такого висновку у МАГАТЕ, ймовірно, прийшли через те, що в Ірані знайшли уран. Про це 24 Каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, додавши, що не треба забувати, що МАГАТЕ не є структурою, яка оцінює ризик ядерної війни.

Читайте також На ЧАЕС відреагували на повідомлення про можливий обвал саркофага: чи буде катастрофа

Чи є ризики застосування ядерної зброї?

Насправді Міжнародне агентство з атомної енергії оцінює безпеку ядерних санкцій. Можливо, через те, що в Ірані є загроза атомним станціям, а в Україні є незрозумілий статус ядерних матеріалів на ЗАЕС, голова МАГАТЕ оприлюднив такий допис.

А щодо політики країн, які є дестабілізаторами ситуації, він підтвердив, що певні ризики зростають. Попри це, не можна сказати, що таких проблем як сьогодні ніколи не було. Адже у роки холодної війни ядерна війна дійсно могла розпочатись будь-якої хвилини.

Тоді було багато готової зброї, яка стояла на чергуванні, вона постійно була на прицілі, а рівень готовності високий. Від отримання команди до старту ядерного удару могли пройти хвилини. Тобто в цей час був такий рівень готовності, що будь-яке напруження могло призвести до використання ядерної зброї,

– пояснив Олексій Їжак.

Сьогодні справді є політична нестабільність, ядерних ризиків багато й далеко не всі речі ми можемо контролювати. Однак рівень готовності ядерної зброї для удару значно нижчий і в Росії, і у США. Тому не можна говорити про особливу небезпеку від цих країн.

"Застосування ядерної зброї не стало небачено високим. Думаю, глава МАГАТЕ має на увазі політичні ризики. А щодо готовності використання ядерної зброї, на мою думку, вона не стала більшою за останні роки", – підкреслив експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

До уваги! Рафаель Гроссі наголосив, що сьогодні світ перебуває у стані "невизначеної паузи". Інституції, які мають гарантувати безпеку, перебувають під тиском. При цьому він нагадав про Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який залишається ключовим документом та об'єднує 191 країну.

Про які ще ядерні загрози повідомляли у МАГАТЕ?