Росія робить вигляд, що не зважає на міжнародне право, ООН та запроваджені проти неї санкції. Водночас головна загроза від Кремля полягає у величезному арсеналі ядерної зброї.

Що менше в Росії потуги, то зухваліше вона діє на міжнародній арені. Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Український дипломат пояснив, що російська економіка настільки слабка, що ВВП Росії є навіть меншим за ціну землі острова Манхеттен у США. Він також закликав не порівнювати можливості РФ і Радянського Союзу. Адже це марна справа.

Водночас, за словами Кислиці, що головна загроза РФ не в її військовій та економічні силі.

Головна загроза в тому, що це величезна територія, де є ядерна зброя, і не лише ядерна зброя, яка має контролюватися міжнародними режимами. І це один з чинників, який стримує західних політиків і західних експертів,

– наголосив дипломат.

Саме тому, на думку Кислиці, жоден притомний західний політик не захоче, щоб на цій території був втрачений контроль над ядерною зброєю. Розмови про розпад та дезінтеграцію Росії лякають європейських та американських посадовців.

Зверніть увагу! 19 вересня Володимир Путін заявив, що Росія "має найдосконалішу зброю, якої немає в інших країн". Ба більше, це Вашингтон змусив Москву взятися за її створення. Мовиться про "Авангард" – комплекс із балістичними міжконтинентальними ракетами з гіперзвуковим блоком, здатними маневрувати й рухатися швидше за звук начебто аж у 20 разів.



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