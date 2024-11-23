Після численних погроз: Медведєв зробив заяву щодо ймовірного застосування Росією ядерної зброї

В Росії неодноразово лунали погрози ударити ядерною зброєю. Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Мєдведєв після численних погроз ударити "ядеркою" заявив, що це варіант лише для крайнього випадку.

Мовляв, "божевільних у керівництві Росії немає". Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya, пише 24 Канал.

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Медведєв зробив нову заяву щодо ймовірного застосування Росією ядерної зброї

Нам би дуже не хотілося, щоб це взагалі колись сталося. Божевільних у керівництві Росії немає,

– заявив експрезидент країни-агресорки.

Медведєв заявив, що Москва розглядає використання ядерної зброї лише як "крайній варіант", а ядерну доктрину країни змінили з урахуванням "ризиків, що виникли".

Не обійшлося і без "скарг". Так, він поскаржився на "повне залучення" НАТО до війни в Україні. Нібито "конфлікт" міг би завершитися, але Північноатлантичний альянс "розпалює" бойові дії.

"Якщо "конфлікт" розвиватиметься за ескалаційним сценарієм, неможливо виключити нічого, оскільки держави, які входять у НАТО, по суті, повною мірою включилися в цей "конфлікт", – сказав представник Кремля.