"Більше не маємо зобов'язань": Росія заявила про відмову від ядерних обмежень

Росія оголосила про завершення чинності російсько-американського договору про контроль над ядерним озброєнням (СНО-3), у зв'язку з чим сторони не пов'язані жодними зобов'язаннями стосовно його використання.

Таку заяву зробило Міністерство закордонних справ Росії. Там повідомили, що термін дії договору закінчується 5 лютого 2026 року.

Дивіться також Є велика ймовірність: політолог припустив, як має відповісти Захід на повторний напад Росії

Що заявила Росія про ядерний арсенал?

Російське зовнішньодипломатичне відомство заявило, що Москва більше не вважає себе пов’язаною обмеженнями на ядерний арсенал, як передбачав договір, і надалі може застосовувати подібну зброю на власний розсуд.

Сторони за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї більше не пов'язані жодними зобов'язаннями та симетричними деклараціями в контексті договору, включаючи його центральні положення, і в принциповому плані вільні у виборі своїх подальших кроків,

– ідеться в офіційній заяві.

Ба більше, у міністерстві також наголосили, що Росія "незмінно готова" до рішучих військово-технічних контрзаходів з метою усунення потенційних додаткових загроз національній безпеці країни, але деталей не вказали.

Крім вищезгаданого, у Росії також заявили, що залишаються відкритими до політико-дипломатичного діалогу щодо стабілізації стратегічної ситуації, якщо для відповідної взаємодії будуть створені "належні умови".

Довідково. Договір СНО-3 (New START) є останньою великою угодою США та Росії про скорочення стратегічних озброєнь. Її підписали у 2010 році в Празі, а чинності вона набула у 2011-му, ставши основою глобальної ядерної стабільності.

Що очікувати тепер?