Москва посилює ППО: чи зможе Росія перехопити ядерні ракети Європи, – Politico

Аналітичний центр RUSI проаналізував розвиток російської ППО та захист стратегічних об'єктів. Також було розглянуто потенційні наслідки для ядерного стримування Великої Британії та Франції.

Про це повідомило Politico.

Чи зможе Росія збивати ядерні ракети Європи?

Системи протиракетної оборони стають дедалі ефективнішими. У 2024 році Ізраїль та США перехопили близько 90% іранських балістичних ракет під час двох масованих атак.

У RUSI зазначають, що, якщо подібний рівень захисту матиме Москва, обмежений удар Британії чи Франції може не спрацювати.

Європейська ядерна зброя знову "в центрі уваги". Частина країн хоче обговорити створення власних сил стримування на додачу до американських.

Попри те, що НАТО залишається основою безпеки, Франція, Німеччина та Швеція дедалі активніше говорять про посилення ролі Європи через сумніви щодо готовності США стримати Росію.

Після завершення договору про ядерну зброю між США та Росією, тема європейської ядерної безпеки знову стала актуальною. Водночас Росія й Китай нарощують арсенали, а Кремль почав погрожувати Україні ядерним ударом.

