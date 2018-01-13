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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Ядерна війна можлива за однієї умови, – генерал

12:57, сьогодні 2554 Читать новость на русском
Ядерна війна можлива за одної умови
Ядерна війна можлива за одної умови / commons.com.ua

Застосування ядерної зброї навіть найменших потужностей призведе до катастрофи світового масштабу.

Таку думку висловив генерал-полковник у відставці, колишній перший заступник глави Міноборони Анатолій Лопата, коментуючи інформацію The Guardianу про те, що США готують для Росії ядерний сюрприз, пише "Обозреватель".

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"Ми повинні розуміти наступне: що в застосуванні ядерної зброї як зброї масового ураження ми досягли майже межі його факторів ураження. Будь-яке застосування ядерної зброї, навіть надмалих потужностей, неминуче призведе до ядерної катастрофи світового масштабу. Неминуче", – наголосив екс-начальник Генштабу ЗСУ.

Окрім того, Анатолій Лопата вважає, що все, що говорять у США щодо ядерної зброї за Адміністрації Дональда Трампа – це блеф.

Не вірте цьому. Цього не буде. Це може статися лише в одному випадку – коли дійсно буде ухвалене рішення про самознищення цивілізації. Ніхто сьогодні не виживе на цій планеті в разі глобального застосування ядерної зброї,
– переконаний генерал.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики США Ядерна безпека війна
Джерело: 24 Канал
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