Ядерна війна можлива за однієї умови, – генерал

Застосування ядерної зброї навіть найменших потужностей призведе до катастрофи світового масштабу.

Таку думку висловив генерал-полковник у відставці, колишній перший заступник глави Міноборони Анатолій Лопата, коментуючи інформацію The Guardianу про те, що США готують для Росії ядерний сюрприз, пише "Обозреватель".

Читайте також: Окупанти відреагували на пропозицію Гройсмана повернути Україні Крим

"Ми повинні розуміти наступне: що в застосуванні ядерної зброї як зброї масового ураження ми досягли майже межі його факторів ураження. Будь-яке застосування ядерної зброї, навіть надмалих потужностей, неминуче призведе до ядерної катастрофи світового масштабу. Неминуче", – наголосив екс-начальник Генштабу ЗСУ.

Окрім того, Анатолій Лопата вважає, що все, що говорять у США щодо ядерної зброї за Адміністрації Дональда Трампа – це блеф.

Не вірте цьому. Цього не буде. Це може статися лише в одному випадку – коли дійсно буде ухвалене рішення про самознищення цивілізації. Ніхто сьогодні не виживе на цій планеті в разі глобального застосування ядерної зброї,

– переконаний генерал.