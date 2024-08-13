Росія підготувала флот для завдання ядерних ударів по цілях у Європі, – FT

Окупанти підготували свій флот для завдання ударів ракетами з ядерними боєголовками. Зокрема, навчали моряків атакувати цілі в країнах Європи.

Про це видання повідомило з посиланням на секретні документи. Журналісти зазначили, що в "потенційному конфлікті" з Заходом, зокрема, членами НАТО, агресор припускав завдання нищівних ударів по цілях, розкиданих по всій Західній Європі.

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Росія готувала флот до ядерного удару по цілях в Європі

Відповідно презентацію для російських офіцерів підготували ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Карти цілей, розташованих так далеко, як західне узбережжя Франції та Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії, докладно описані у презентації для офіцерів, підготовленій ще до повномасштабного вторгнення в Україну,

– наголосило видання.

В основу ці плани окупанти складали в період з 2008 по 2014 рік. У них є список цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичні ядерні. Ворожі офіцери підкреслюють переваги використання ядерних ударів на ранній стадії.

Також у презентації вказано, що країна-агресорка зберегла можливість перевозити ядерну зброю на надводних кораблях. Це, на думку експертів, несе в собі значні додаткові ризики ескалації військового конфлікту або аварій.

Окрім того, в документах зазначено, нібито "висока маневровість" флоту дає йому змогу завдавати "раптових і попереджувальних ударів" і "масованих ракетних ударів з різних напрямків". Ядерні боєголовки призначені для використання "у поєднанні з іншими засобами ураження для досягнення цілей Росії".

Аналітики, які вивчали ці документи, заявили, що вони відповідають тому, як НАТО оцінює загрози ударів ракет великої дальності, які можуть бути запущені з кораблів російського флоту.

Також карти ілюструють вибірку з 32 цілей НАТО в Європі для військово-морських флотів агресора. Наприклад, цілі Балтійського флоту здебільшого розташовані в Норвегії та Німеччині, включно з військово-морською базою в Бергені. А також радіолокаційними станціями й об'єктами підрозділів спецпризначенців.

За задумом Кремля, російський Північний флот повинен буде бити по об'єктах оборонної промисловості, – насамперед по британській верфі підводних човнів у Барроу-ін-Фернесс.

Цікаво, що розроблені Росією сценарії допускають військові конфлікти з нинішніми союзниками Москви — Китаєм, Іраном, Азербайджаном і КНДР.

Їхня концепція війни — це тотальна війна. Вони розглядають ці штуки (тактичні ядерні боєголовки) як потенційно виграшну зброю. Вони захочуть їх використати, і вони захочуть використати їх доволі швидко,

– сказав експерт з контролю над озброєннями, професор Міддлберійського інституту міжнародних досліджень у Монтереї Джеффрі Льюїс.

Також журналісти зазначили, що в російських секретних документах згадується варіант так званого "демонстраційного удару", — підриву ядерної боєголовки у "віддаленому районі в період безпосередньої загрози агресії" перед реальним конфліктом для залякування Заходу. На офіційному рівні Росія ніколи не визнавала, що такі удари передбачені військовою доктриною.