Ніхто нічого вже не заборонить: що може статись у разі ядерного удару

Західні медіа знову підіймають тему можливого застосування тактичної ядерної зброї проти України. Однак у разі такої ескалації ситуація може кардинально змінитися для самого Кремля, адже відповідь буде негайною та дзеркальною.

Військовий експерт Сергій Грабський 24 Каналу розповів про наслідки потенційного застосування тактичної ядерної зброї проти України. За його словами, гіпотетичний удар ворога повністю розв'яже руки нашій державі для відповіді.

Що може статись у разі ядерного удару?

Експерт наголосив, що у разі ядерної ескалації з боку ворога Україна отримає всі моральні та військові підстави завдавати ударів по ядерних об'єктах на території ворога. На вітчизняну зброю не розповсюджуються жодні міжнародні обмеження чи договори про нерозповсюдження.

Хто може нам заборонити у разі застосування противником тактичної ядерної зброї завдавати ударів по ядерних об'єктах на території Росії нашою зброєю? Це ескалація, яку підвищує саме країна-агресорка,

– підкреслив Грабський.

Військовий експерт звернув увагу на те, що від потенційного ядерного удару суттєво постраждають ключові партнери Москви – Китай та Індія. У разі ураження відповідних об'єктів буде заблоковано транзит товарів та експорт російських енергоресурсів.

Грабський зауважив, що з військового огляду застосування тактичної ядерної зброї не має жодного сенсу і за наслідками порівняне з підривом Каховської дамби. Специфіка такої зброї полягає в надземному вибуху для ураження військ із мінімальним радіоактивним зараженням.

Це зупинило нашу рішучість відбивати ворожу агресію? Ні. Україна має інструменти впливу і може завдати удару у відповідь,

– підсумував експерт.

Грабський про сценарій ядерного удару: дивіться відео