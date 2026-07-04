Суперяхта Путіна екстрено тікає з європейських вод через загрозу українських безпілотників

Російська еліта змушена вживати безпрецедентних заходів безпеки для збереження свого найдорожчого майна. Зокрема, європейські води екстрено залишає 82-метрова суперяхта Graceful вартістю близько 135 мільйонів доларів, яку пов'язують із Владіміром Путіним.

Як повідомляє видання The Telegraph, журналісти якого проаналізували дані морської розвідки та супутникові знімки, наразі судно рухається вздовж узбережжя Норвегії та найближчими днями має прибути до російського порту Мурманськ.

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Чому яхта Путіна екстрено змінює курс?

Судно супроводжують два кораблі Військово-морського флоту Росії, а сам конвой перебуває під спостереженням НАТО. Палубу яхти накрили спеціальними антидроновими сітками.

Безпосередній супровід забезпечують російський есмінець класу I "Сєвєроморськ" та 7,5-тисячотонне рятувально-патрульне судно "Воєвода". За інформацією високопоставленого джерела НАТО, під час проходження Балтійським морем російські кораблі також супроводжували патрульні кораблі ВМС Німеччини та Данії.

За даними американських урядових документів, Путін неодноразово користувався цією яхтою. Зокрема, у 2021 році він здійснив на ній подорож Чорним морем разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Яхта обладнана басейнами з морською та прісною водою, вертолітним майданчиком, тренажерною залою та захищеними урядовими системами зв'язку.

За 17 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну судно перевели з верфі Blohm & Voss у німецькому Гамбурзі до російського Калінінграда. Через чотири місяці після вторгнення Сполучені Штати внесли яхту до санкційного списку, після чого її перейменували на "Косатка".

Після цього судно майже чотири роки не з'являлося у відкритому доступі й лише минулого тижня знову вийшло в море.

Система автоматичної ідентифікації суден зафіксувала прохід яхти через Данські протоки, однак після входу до Північного моря сигнал було вимкнено. Водночас судно "Воєвода" продовжувало передавати своє місцеперебування. За наявною інформацією, конвой прямує повз норвезьке місто Тромсе до Мурманська.

Колишній військовий аташе Великої Британії в Москві Джон Форман пояснив переміщення яхти зростанням побоювань Кремля після українських ударів по Кронштадту.

Вони не хочуть ризикувати. Після того як українці завдали потужних ударів по Кронштадту, яхту вирішили відвести якомога далі,

– Джон Форман, колишній військовий аташе Великої Британії в Москві.

Лише тиждень тому українські далекобійні безпілотники атакували стратегічну військово-морську базу Росії в Кронштадті на острові Котлін приблизно за 20 кілометрів на схід від Санкт-Петербурга. Під удар, зокрема, потрапив один із небагатьох сучасних російських бойових кораблів — "Бойкий".

Супутникові знімки свідчать, що після атаки база в Кронштадті стала помітно менш заповненою кораблями. Порівняно із червнем минулого року в порту нині перебуває щонайменше на дев'ять суден менше.

Подібна атака відбулася і в листопаді минулого року, коли українські безпілотники вразили російські фрегати класу "Гепард" – "Татарстан" і "Дагестан", а також кілька малих ракетних кораблів у Каспійському морі, майже за 1600 кілометрів від України.

На думку експертів, після серії успішних українських ударів Кремль вирішив відвести свої найбільш цінні судна подалі від Балтійського моря.

Експертка з військово-морських питань Емма Солсбері вважає, що супровід яхти одразу двома військовими кораблями свідчить про надмірні заходи безпеки.

Це виглядає як абсолютний надлишок охорони. Кремль не хоче ризикувати тим, що яхту можуть затримати кораблі НАТО або потопити українці. Для Путіна це був би величезний репутаційний удар,

– Емма Солсбері, експертка з військово-морських питань.

Чому російський диктатор посилює власну охорону?

Видання також зазначає, що останніми місяцями Путін значно посилив власну охорону. Зокрема, він збільшив чисельність співробітників Федеральної служби охорони, які відповідають за його безпеку та безпеку членів родини, до 812 осіб.

Працівникам із найближчого оточення диктатора заборонено користуватися пристроями з доступом до інтернету, а в будинках кухарів, охоронців і фотографів встановлено додаткові системи спостереження.

Окрім резиденції в Москві, особливу увагу приділяють його маєтку на озері Валдай. За даними розслідування "Радіо Свобода", яке ґрунтується на супутникових знімках, навколо резиденції вже встановлено 27 веж із зенітними ракетно-гарматними комплексами "Панцир".

Що відомо про полювання на російський флот?

Варто зазначити, що переміщення яхти Путіна відбулося після того, як Велика Британія вперше самостійно затримала російське судно Smyrtos, яке перебувало під санкціями. Це сталося через три місяці після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв посилити боротьбу з так званим "тіньовим флотом" Кремля.

За даними компанії Starboard Maritime Intelligence, після затримання Smyrtos британськими водами пройшли ще щонайменше 19 суден російського "тіньового флоту", що перебувають під санкціями.

Видання також зазначає, що Graceful стала вже другою яхтою, пов'язаною з Володимиром Путіним, яка залишила європейські води. Минулого місяця 71-метрова яхта Victoria вирушила з Краснодарського краю через Чорне море до турецького курорту Бодрум.

Згідно з документами, власником Victoria є компанія, пов'язана з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком, якого вважають давнім соратником і другом Путіна.