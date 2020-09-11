Політичний цинізм Петра Порошенка перейшов будь-які межі пристойності. Він каже на чорне – біле та намагається ошукати виборців, користуючись короткою пам'яттю наших громадян.

Виступаючи на передвиборчому з'їзді своєї партії "Європейська солідарність", Порошенко сипав прокльони на адресу проросійських сил, з якими проводив таємні переговори та укладав альянси в роки свого президентства і записував у союзники тих, проти кого боровся. Більше про те, як 5-й президент обдурює виборців – у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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На зборах перейменування БПП в "Євросолідарність" 5-й президент оголосив, що легендарний керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд приєднався до його партії і братиме участь на місцевих виборах разом із Порошенком. Дивним є те, що така поведінка Порошенка розрахована на людей з розладами пам'яті.

Коаліція з Медведучком та Бойком

2019 року Ройтбурд був звільнений з посади керівника музею в результаті змови в Одеській обласній раді між фракціями Труханова "Довіряй справам", "Опоблока" Медведчука, і блоку Порошенка "Європейська Солідарність". Фракція Порошенка дала 12 голосів за звільнення Ройтбурда. Там утворилася коаліція між Порошенком і політичним проєктом Віктора Медведчука та Юрія Бойка "Опозиційна платформа – За життя". "Політичний шлюб" було освячено шляхом переобрання президії Одеської обласної ради – у результаті розподілу посад.

Його провели після того, як влітку 2019 року до Верховної Ради обрали голову Одеської облради Анатолія Урбанського. Виникли вакансії, які вирішили люди Порошенка та Медведчука.



Петро Порошенко / Фото з President.gov.ua

Те, що відбулося в Одесі 2019 року, лише підтверджує правдивість стосунків Порошенка та Медведчука як прихованих союзників, що звикли домовлятися – на ринку скрапленого газу, дизельного палива, вугілля, телебачення, а від минулого року ще і влади в Одеській області. Всі нападки Порошенка в публічній площині є лише грою актора. Тому його виступ на з'їзді ПЄС є хрестоматійним з точки зору пропаганди та брехні.

Дивіться повний відеоблог Сергія Лещенка "Чесна політика" за 11 вересня 2020:

Полум'яний прихильник закону про люстрацію

Виявляється, Порошенко тепер полум'яний прихильник закону про люстрацію! А як же тоді призначення під час каденції Порошенка люстрованих керівників – Терещука на київську міліцію, Демченка – на київську податкову і Валендюка – на київську прокуратуру? А ніяк. Розрахунок на те, що ніхто не згадає.

Ще Порошенко вимагає чесні конкурси на всі посади у владі. А як же зірвані за часів Порошенка конкурси на керівників Укренерго і Центренерго, щоб ними керували свої люди? Або Укрзалізниця, де призначили попереднього керівника Кравцова без реального конкурсу? А як же фейковий конкурс, в результаті якого Насіров очолив фіскальну службу? А ніяк, розраховують на склероз виборців!

Позбавлення цифрових ліцензій

Ну і Порошенко ще вирішив висловитися з приводу плівок Вовка. Мовляв, "з цих записів зрозуміло, як Офіс Президента керує судами". Прошу пробачення, але ці записи зроблені за часів президента Порошенка! І обговорюють на плівках змову в інтересах Порошенка, виконання команд Кононенка і Грановського, маніпуляції для призначення вигідних Порошенку чиновників. А цей пасаж Порошенка на зборах "Європейської солідарності" просто вражає своєю махровою маніпуляцією.

Насправді, Медведчук має завдячувати Порошенку, який в каденцію свого президентства зробив все можливе і неможливе, аби кум Путіна закріпився на ринку енергоносіїв та отримав доступ до медіа. А коли постало питання про позбавлення каналу "112" цифрових ліцензій, то підконтрольна Порошенку Нацрада просто “відморозилася” – послалася на начебто заборону від Служби безпеки України.

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Каналу "112" відмовили у продовженні ліцензій лише у вересні 2019 року, після того, як пішов Порошенко. Йдеться про цифрове мовлення 5 регіональними компаніями, які ретранслювали телеканал "112 Україна" без дозволу:

ТОВ "Новий формат ТВ";

ТОВ "Аріадна ТВ";

ТОВ "Партнер ТВ";

ТОВ "ТВ Вибір";

ТОВ "Лідер ТВ".

Саме вони були основою схеми нечесного мовлення каналу "112", яку Порошенко ігнорував, а за це отримав лояльність в ході виборів. Доходило до того, що одночасно в телеефір Медведчука включалися Порошенко та його дружина з різних місць виборчого туру. Ці 5 регіональних телекомпаній у 2011 році, які складали цифрове мовлення 112 каналу, в часи Януковича і за сприяння міністра внутрішніх справ Захарченка отримали ліцензії та місцеве та регіональне мовлення. Вони повинні були висвітлювати події свого регіону, і мовити, як було заявлено в програмній концепції, яка передбачала і культурологічні програми, і трансляцію художніх фільмів.

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Але у результаті, не узгоджуючи свої дії з Національною радою, змінивши програмну концепцію, вони запустили там супутникову версію каналу "112". І в часи Порошенка на це не просто закрили очі – коли питання виносили на Нацраду, його просто знімали з розгляду.

От такою є правда, а не побрехеньки 5-ого президента Порошенка. І головне, що Порошенко в чомусь має рацію – в сучасному суспільстві не заведено пам'ятати, що сталося в минулому місяці, не кажучи про те, що відбувалося рік або два тому. Тому можна обманювати, грати в патріотизм і витрачати величезні бюджети в медіарозкрутку фейків. Частина суспільства все одно купиться на ці казки. Але ми маємо пам'ятати, що відбувалося насправді та нарешті позбутися цих брехливих політичних заробітчан.