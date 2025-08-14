Завтра на півночі США президент Росії Володимир Путін в присутності Дональда Трампа зробить те, що не вдалось жодному з російських царів чи правителів за останній 241 рік.

Саме стільки часу пройшло з 14 серпня 1784 року, коли на Алясці було засновано перше російське поселення, яке зараз називається Олд-Гарбор. Але ні за час російського панування на Алясці, ні після продажу земель США жоден російський керівник не побував в "Російській Америці" – так називають в Росії Аляску. Путін буде першим. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Згадують Ялту 1945-го: в ISW розповіли, як Кремль використовує саміт Путіна і Трампа

Як Росія використовує церкву на Алясці?

За два століття там збудували майже 90 російських православних церков, богослужіння в них і досі ведуться частково церковнослов'янською – мовою, дуже близькою до російської. Кожен третій храм на Алясці – російський. Один з них, ймовірно, відвідає Володимир Путін – церкву Святого Іннокентія в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

Для Кремля ці храми – не тільки місця для богослужінь, а інструмент "м'якої сили", за допомогою якої Путін отримує підтримку людей в Росії і за її межами. Російська церква відкрито виправдовує та благословляє війну з Україною: священники освячують танки й гармати, а в храмах в захоплених українських містах і селах діти, крім Біблії, вивчають інструкцію до зброї.

Саме релігійна присутність на Алясці дозволила у 2024 році багатьом войовничо налаштованим росіянам говорити про "повернення" проданої Америці території. Вони пропонували денонсувати російсько-американську угоду, оскільки передача "споконвічно російської Аляски американцям була помилкою". Поїздку Путіна на Аляску пропагандисти вже позиціюють як шлях до повернення цієї землі.

Чому Україна не може погодитися на здачу територій?

Такою самою "помилкою" російські шовіністи називали угоду про передачу "споконвічно російського" Криму Україні. У 2014 Росія анексувала півострів, а разом з ними захопила понад 2 мільйони громадян України, з них півмільйона – дітей. Того ж року Росія почала війну на Сході України за Луганську і Донецьку області, а з 2022 року почала окупацію ще кількох регіонів України.

Росія окупувала 20% території України, у пастці опинились 1,6 мільйона українських дітей. Половину з них військові вивезли в Росію. Багато дітей стали сиротами – їхніх батьків росіяни вбили або ув'язнили.

Осиротілих дітей влаштовують у російські родини, де їх "перевиховують". Українським дітям кажуть, що України не існує, що в ній живуть вороги, яких підтримують Європа і США. Хлопців активно готують до майбутньої війни із Заходом.

Попри прихильність до православ'я, Путін грає в "дохристиянського божка", який вимагає постійних жертвоприношень за свою прихильність. Під час двох раундів переговорів у Стамбулі посланці Путіна заявили, що згодні на припинення вогню, якщо Україна пожертвує частиною своїх територій.

Завтра Путін в Анкориджі буде вимагати від Дональда Трампа, щоб Україна припинила боротьбу за незалежність. І тоді, можливо, Росія призупинить вогонь.

Для українців виконати вимогу Путіна – це все одно що принести в жертву 1,6 мільйона дітей – тих, кого вивезли, незаконно всиновили у Росії, які й досі в окупації чекають на визволення. Українці знають: виконай першу вимогу – і буде наступна, ще більша. Якщо Путіна не зупинити, він буде робити все, щоб знищити Україну, а українців – перетворити на слухняних громадян Росії.

Читайте також Боротьба з тероризмом по-російськи: чому Кремль переслідує дітей в Криму

Аналогія, яка допоможе американцям зрозуміти українців

США не раз опинялись в ситуаціях, коли кровожерливі агресори вимагали віддати території. Але американці своїх не кидають. Замість виконати вимогу японців, які напали на Перл-Гарбор і вимагали визнати окупацію кількох американських територій у Тихому океані, США знищили мілітарний японський режим.

Яким чином діяли б США сьогодні, якби раптом Росія визнала договір про продаж Аляски недійсним, перекинула б свої війська, почала б убивати незгодних американців, руйнувати протестантські храми і вбивати пасторів, а дітей навчати тому, що Америка – країна мігрантів і її ніколи не було на Алясці? Якби хлопчиків та дівчаток з Аляски почали вивозити в Росію (відстань всього 80 кілометрів) до військових тренувальних таборів, де вчили б їх воювати проти американських солдатів? Якби російські війська почали ракетний обстріл Вашингтону, а для припинення вогню вимагали б пожертвувати Аляскою?

Американцям варто поставити собі ці прості запитання і тоді можна буде легко зрозуміти Україну.

Чому Росія чинить саме так? З трьох причин:

по-перше, поки що безкарність;

по-друге, у неї є ресурси, щоб так чинити;

по-третє, Путін переконаний, що кордони Росії не закінчуються ніде.

Поки ж Save Ukraine робить те, що може: ми рятуємо українських дітей з окупації. Кожна історія сповнена дорослого болю і дитячого героїзму. Кожна історія заслуговує на увагу і співчуття всього світу. Кожна врятована дитина потребує вашої підтримки.