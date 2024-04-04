Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що у росіян на тактичному рівні є 300 літаків різних типів. Він додав, що в українців склалася хибна думка, що, щойно ці літаки з'являться – "усе буде добре". Зазначимо, що влітку ЗСУ можуть отримати перші 6 винищувачів.
До теми Ми оберемо те, що вам потрібно, – американський пілот про зброю для F-16
"Чи сильно це змінить ситуацію? Не сильно, але воно змінить ситуацію. Це дозволить нам, у найкращому випадку, зменшити тиск на наші позиції щодо використання авіаційної техніки", – сказав військовий експерт.
Утім, це залежатиме від того, яке авіаційне озброєння разом з американськими винищувачами отримає Україна. 6 – 20 F-16 – це, як зауважив Грабський, крапля у морі, якщо порівнювати з тим, що може використати Росія. Однак країна-агресорка не має досвіду комбінованого використання своїх військово-космічних сил. Це, зазначив військовий експерт, дуже великий плюс.
Тому ми більше покладаємося саме на майстерність наших командирів, стійкість і навченість наших бійців. І, звісно, на значне посилення постачання боєприпасів,
– додав Сергій Грабський.
F-16 для ЗСУ: що відомо
- Данія планує першою передати Україні американські винищувачі. Міністр закордонних справ цієї країни заявив, що перші літаки українські військові мають отримати влітку 2024-го року. Усе триває за планом.
- Тим часом Бельгія виділила 100 мільйонів євро допомоги для України. Ці кошти спрямують на експлуатацію та утримання F-16. Також 150 мільйонів євро виділили Нідерланди. За ці гроші куплять боєприпаси для цих винищувачів.
- 10 українських пілотів закінчили навчання на цих літаках. Воно проходило у Великій Британії. Далі українські бійці мають пройти просунуту льотну підготовку у ВПС Франції. Згодом будуть тренування на F-16.