Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що у росіян на тактичному рівні є 300 літаків різних типів. Він додав, що в українців склалася хибна думка, що, щойно ці літаки з'являться – "усе буде добре". Зазначимо, що влітку ЗСУ можуть отримати перші 6 винищувачів.

До теми Ми оберемо те, що вам потрібно, – американський пілот про зброю для F-16

"Чи сильно це змінить ситуацію? Не сильно, але воно змінить ситуацію. Це дозволить нам, у найкращому випадку, зменшити тиск на наші позиції щодо використання авіаційної техніки", – сказав військовий експерт.

Утім, це залежатиме від того, яке авіаційне озброєння разом з американськими винищувачами отримає Україна. 6 – 20 F-16 – це, як зауважив Грабський, крапля у морі, якщо порівнювати з тим, що може використати Росія. Однак країна-агресорка не має досвіду комбінованого використання своїх військово-космічних сил. Це, зазначив військовий експерт, дуже великий плюс.

Тому ми більше покладаємося саме на майстерність наших командирів, стійкість і навченість наших бійців. І, звісно, на значне посилення постачання боєприпасів,

– додав Сергій Грабський.

F-16 для ЗСУ: що відомо