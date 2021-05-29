У відповідності до домовленостей Російська сторона компенсує Україні:

521,06 мільйона доларів США за вартість отриманих від нас кораблів, суден і плавзасобів (за 117 кращих бойових кораблів і суден забезпечення);

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5,449 мільйона доларів США за 50% вартості кораблів суден і плавзасобів, виключених зі складу Чорноморського флоту з 3 серпня 1992 року (окремий додаток);

97,75 мільйона доларів США – за використання ЧФ РФ земельних ділянок і розміщених на них об'єктів берегової інфраструктури і інші технічні питання.

Станом на 2010 рік Міністерство фінансів Росії списало частину заборгованості України перед РФ за державними кредитами (у т.ч. за поставлений природний газ), наданими їй Російською Федерацією.

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Так завершився розподіл ЧФ, який не вирішив усіх проблемних питань, оскільки закріпили присутність іноземного військового формування на території України. Країна, яка мала територіальні претензії до України отримала форпост для подальшого наступу на Крим та Україну.

Чим росіяни блискуче скористалися 20 лютого 2014 року.