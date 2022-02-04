Проте вони знову тут як тут. У тій же студії, з тими ж ведучими та з тими ж проросійськими тезами, але під новою назвою.

До теми З каналів Медведчука тікатимуть: РНБО прикрила "запасний аеродром" пропаганди

На місці закритих ЗМІ "виріс" новий канал

От були собі "112 Україна", NewsOne і ZIK. Вони несли проросійську нісенітницю в ефірі "про внешнее управление", називали Революцію Гідності переворотом та вмикали у прямий ефір терористів із псевдореспублік.

Повний випуск "Таких справ" на 24 каналі: дивіться відео



Проте на їхньому місці, буквально за кілька місяців, виріс новий канал UkrLive. Він мовить на ютубі у тих же платформах, а на телебаченні його, до речі, вже немає. РНБО наклало санкції вже і на нього.

Шуфрич розглядає купівлю ще одного каналу

Проте "Опозиційна платформа – За життя" не збирається здаватися. Скоро ж вибори й потрібно готувати електоральне поле.

Саме тому голова парламентського комітету з питань свободи слова та нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що розглядає можливість придбання ще одного українського телеканалу.

Це схоже на старий добрий бородатий анекдот про те, що потрібно не ліжка переставляти, а персонал міняти. Тут треба не "сподіватися, що не закриють", а трохи фільтрувати свої тези в ефірі.

Звісно, українці запитають, хто готовий продати Шуфричу ліцензію. Чесно кажу – не знаю. Не зізнається. Каже, що коли угоду підпишуть тоді про все і розкаже.

Протест через канал "НАШ"

Поки Шуфрич мовчить, я вам розкажу про те, що можна говорити. У Києві 2 лютого о 19:00 під стіни телеканалу "НАШ" скликали акцію протесту. Для того, щоб РНБО звернуло увагу й на нього та неперевірену інформацію, яку телеканал продовжує поширювати у своєму медіаполі.

Варто прочитати Під проросійський канал "НАШ" прийшли активісти й вимагають його закрити: відео з акції

Також і на його власника Євгена Мураєва, якого російська влада обрала собі за фаворита. У разі військового вторгнення саме йому, як стверджує розвідка США і Великої Британії, Москва збиралась віддати кермо влади Україною.

При цьому представників політичних сил просили утриматись від використання партійної символіки та не вчиняти провокацій, бо так точно не вдасться протидіяти російській інформаційній агресії. Дарувати їм нові кадри сутичок у центрі столиці – не хотілося б, погодьтесь.