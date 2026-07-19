У Києві через балістичну атаку змінили рух транспорту

Після нічної масованої атаки Росії 19 липня в Києві тимчасово змінили роботу громадського транспорту. Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху частина тролейбусів, трамваїв і автобусів курсує за зміненими маршрутами.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Що відомо про зміни руху транспорту у столиці?

Наразі із затримками курсують тролейбуси № 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваї № 14, 15, 18, а також автобуси № 2, 9, 50 і 112. Для забезпечення перевезень організовано тимчасовий автобусний маршрут № 14-Т, який сполучає проспект Відрадний із Дегтярівським шляхопроводом.

Також змінено схеми руху низки тролейбусів: маршрути № 6, 18, 28 і 33 курсують до станції метро "Почайна", № 16 і 23 – до станції "Дорогожичі", № 19 – від площі Космонавтів до Повітрофлотського шляхопроводу, № 31 – від вулиці Милославської до Дегтярівського шляхопроводу, а № 35 – курсує через Чоколівський бульвар і вулицю Вадима Гетьмана.

Змінено й маршрути автобусів. Автобус № 2 прямує через вулиці Любомира Гузара, Вадима Гетьмана та Шулявську, № 9 – до бульвару Вацлава Гавела, № 50 – до станції метро "Дорогожичі", а № 112 – до вулиці Івана Микитенка через вулицю Січових Стрільців.

Крім того, станція метро "Лук’янівська" тимчасово не працює для пасажирів через пошкодження наземного вестибюля, яких він зазнав унаслідок вибухової хвилі під час нічної атаки. У зв’язку з цим поїзди Сирецько-Печерської ("зеленої") лінії наразі проїжджають станцію без зупинки. Працівники метрополітену вже ліквідовують наслідки пошкоджень і проводять роботи з відновлення ескалаторів та систем пасажирської автоматики.

У міській владі зазначили, що рух громадського транспорту коригуватимуть відповідно до оперативної ситуації та наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня російські війська завдали чергового масованого удару по Києву, застосувавши балістичні ракети. Під обстріл потрапили Деснянський, Дніпровський, Подільський, Святошинський, Солом'янський і Шевченківський райони столиці.

У Шевченківському районі внаслідок атаки загинула 89-річна жінка. Ще 15 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості у Шевченківському, Деснянському та Солом’янському районах. Через російський обстріл у місті зазнали пошкоджень багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, будівля кінотеатру, станція метро, офісні приміщення та припарковані автомобілі.