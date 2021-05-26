Міцний горішок: як Лукашенко намагався викрутитися через скандал з літаком

Лукашенко заявив, що літак посадили, тому що йому подзвонили зі Швейцарії й заявили, що в літаку бомба. Як відомо, Лукашенко ніколи не бреше, він адже колишній піонер, а піонери не брешуть. Далі читайте російською.

До этого Лукашенко заявлял, что самолет посадили, потому что его угрожали взорвать боевики Хамаса. И тут тоже надо верить. Ведь белорусская власть не может врать.

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Какой вывод? Очень просто.

Хэд-офис ХАМАСа находится в Швейцарии. Где то между ООН и Олимпийским комитетом. И те и другие, кстати, не любят Лукашенко. И теперь ясно почему. Да и УЕФА там недалеко. И ФИФА.

Зачем кому-то взрывать самолет над Беларусью?

А почему бы и нет. Так наверняка рассуждают террористы из ХАМАСа. Тем более, они знают, что Лукашенко – крепкий орешек. И им неприятно, что есть кто-то более крепкий, чем они. И решили они его наказать. Наверняка и переговоры скоро услышим.

Все просто. Лукашенко давно это знает и поэтому вынужден был посадить самолет. И там, по счастливой случайности для него, вдруг оказался ненавидимый им оппозиционный журналист. Совпадение. А может он и есть боевик ХАМАСа? Он очень похож на какого-то боевика. Именно так всегда и представляешь себе боевика-террориста.

И да, в конце своей речи Лукашенко сказал, что олигархи эшелонами вывозят чернозем из Украины. И, тоже, наверное, не врет. А мы боялись открыть рынок земли, чтобы иностранцы эшелонами не вывозили землю. А оказывается Батько уже видит, как вывозят. Зря боялись, видать. Уже везут. Эшелонами. На Запад. Олигархи. Вот гады. И чтобы белорусскую землю не вывозили, Лукашенко просто вынужден ложится на нее грудью и оберегать. Ведь картошка должна где-то расти. А если не будет земли, не будет и картошки. Этого Лукашенко не может допустить. Вот такой человек.

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Почти как Тимошенко. Которая тоже до конца защищает родную землю. Чтобы ее не вывозили эшелонами. Как рассказывает нам советская пропаганда про немцев. Ведь советская пропаганда не может врать. Как и Лукашенко. Как и Тимошенко. Поэтому Лукашенко и вынужден узурпировать власть в Беларуси. Ведь не будет Лукашенко, не будет и Беларуси. А хипстеры этого просто не понимают. И протестуют.

Вы можете спросить, как человек может говорить такое? Человек все может. Особенно если он сошел с ума.

Да и верят же миллионы людей в Украине, что рынок земли нужен, чтобы Сорос погрузил на эшелоны украинский чернозем и вывез его. Так что почему бы и не говорить такое.