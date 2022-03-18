Акелла промахнувся
З початком війни російське керівництво не дуже запитувало у білоруської сторони – чи можна запускати з її території ракети.
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Коли маємо справу з автократією, диктатурою, її очільник не може сказати, що не знає, що відбувається. Тому що це, як в зграї хижаків, – Акелла не може промахнутися. Якщо вождь проявляє слабкість, то він вже не вождь.
І саме тому, навіть після пуску ракет, Лукашенко продовжував говорити, що українці збираються нападати і так далі. В першу чергу – це спроба якось пояснити ситуацію власному оточенню. Чому він нічого не робив? Бо не міг сказати: "Хлопці, мене не питали".
"План" Путіна
Станом на сьогодні Лукашенкові невигідно воювати проти України. Його агресивна риторика пов'язана особистими сподіваннями на те, що Україна швидко капітулює і надалі тут буде проросійський уряд.
Це б дозволило Лукашенку грати на розбіжностях позицій Києва та Москви. Петляти, скажімо так. Проте, Україна тримається. Тому, відповідно, державні ЗМІ у Білорусі дещо пом'якшили риторику щодо України.
Сьогодні на зміну "Зеленського-клоуна" та "наполеончика" у тамтешніх журналістів з'явилися цілком нормальні формулювання на кшталт Зеленський – президент. Українська армія – вже не зграя націоналістів, а військо.
Для Лукашенка на першому місці завжди була влада. Тому він робитиме все, щоб її зберегти.
Сьогодні про протести у Білорусі не йдеться. Справа скоріше в легітимності та підтримці. Нині господар президентського крісла у Мінську не користується підтримкою більшості аж ніяк. Просто частина білорусів вважає його найменшим злом. Тобто для них він є безальтернативним.
Однак, річ у тім, що рішення взяти безпосередню участь у війні проти України позбавить білоруського самодержця підтримки власного ядра. Ідея війни має дуже низьку підтримку – на рівні статистичної похибки.
Зміни незворотні
Але на Білорусь чекають політичні зміни в будь-якому разі. Без відскоку в бік економічної лібералізації, хоча би, Лукашенко не зможе безпечно обнулитися, навіть не беручи до уваги війну з Україною на наступний термін.
Ще 2020-го року, в день виборів, я говорив, що це його останній електоральний термін. Це означає, що на наступних виборах він може намалювати собі перемогу. Але не факт, що в такому разі він доживе до кінця своєї наступної каденції.
Нема жодних гарантій збереження влади Лукашенком в час наступного його терміну. Це вже не питання москалів, а швидше – своїх.
Чому лунають вибуху на кордоні України та Білорусі – дивіться відео: