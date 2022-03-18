Акелла промахнулся

С началом войны российское руководство не очень-то спрашивало у белорусской стороны – можно ли запускать с ее территории ракеты.

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Когда имеем дело с автократией, диктатурой, ее руководитель не может сказать, что не знает, что происходит. Потому что это, как в стае хищников, – Акелла не может промахнуться. Если вождь проявляет слабость, он уже – не вождь.

И именно поэтому даже после пуска ракет Лукашенко продолжал говорить, что украинцы собираются нападать и так далее.

В первую очередь – это попытка как-то объяснить ситуацию собственному окружению. Почему он ничего не делал? Потому что не мог сказать: "Ребята, меня не спрашивали".

"План" Путина

Путин увидел, что имеет возможность использовать белорусскую территорию, и подумал: "А, может, попытаться использовать еще и белорусскую армию?".

Он принимает решение на ходу, а не мыслит стратегически. У него нет плана, согласно которому войска Лукашенко должны захватить определенные украинские области в пределах своей досягаемости.

Минск может выставить против Украины не так много войск. Да и желания воевать против украинцев у белорусских военных нет. Но даже сам факт пересечения границы армией, воины в которой начнут сразу сдаваться, все равно отвлечет внимание определенной части украинских войск. Поэтому для Кремля это столь важно.

Бацькин блеф

По состоянию на сегодняшний день Лукашенко невыгодно воевать против Украины. Его агрессивная риторика связана личными надеждами на то, что Украина быстро капитулирует и дальше здесь будет пророссийское правительство.

Это позволило бы Лукашенко играть на разногласиях позиций Киева и Москвы. Петлять, скажем так.

Однако Украина держится. Поэтому, соответственно, государственные СМИ в Беларуси несколько смягчили риторику по отношению к Украине.

Сегодня на смену "Зеленскому-клоуну" и "наполеончику" у тамошних журналистов появились вполне нормальные формулировки типа Зеленский – президент. Украинская армия – уже не свора националистов, а войско.

Для Лукашенко на первом месте всегда была власть. Поэтому он будет делать все, чтобы ее сохранить.

Сегодня о протестах в Беларуси речь не идет. Дело скорее в легитимности и поддержке Лукашенко. Сейчас хозяин президентского кресла в Минске не пользуется поддержкой большинства. Просто часть белорусов считает его малейшим злом. То есть, для них он безальтернативный.

Однако дело в том, что решение принять непосредственное участие в войне против Украины лишит белорусского самодержца поддержки собственного ядра. Идея войны имеет очень низкую поддержку в Беларуси – на уровне статистической погрешности.

Перемены необратимы

Но Беларусь ждут политические изменения в любом случае. Без отскока в сторону некой экономической либерализации Лукашенко не сможет безопасно обнулиться, даже не принимая во внимание войну с Украиной, на следующий срок.

Еще в 2020 году, в день выборов, я говорил, что это его последний электоральный термин. Это значит, что на следующих выборах Лукашенко может нарисовать победу. Но не факт, что в таком случае он доживет до конца своей следующей каденции.

Нет никаких гарантий сохранения власти Лукашенко во время следующего срока. Это уже не вопрос московитов, а скорее – своих.

Почему раздаются взрывы на границе Украины и Беларуси – смотрите видео: