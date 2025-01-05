Скеровано понад 1 мільярд гривень: якою була допомога Львова для ЗСУ у 2024 році

Львів продовжує активно допомагати військовим. Зокрема у 2024 році на потреби армії було скеровано понад 1 мільярд гривень.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового. Кошти було витрачено на закупівлю БпЛА, РЕБ систем, транспортних засобів та іншого обладнання.

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Як Львів допомагав військовим у 2024 році

Міський голова розповів, що у 2024 році Львів передав військовим допомогу на суму 1,1 мільярда гривень. З цієї суми 635 мільйонів гривень було витрачено на закупівлі, а інші 465 мільйонів – на субвенції.

У кожному дроні, у кожній машині – ваш особистий внесок. Дякую за це! Завжди, коли щось передаємо, наголошую: це не від міської ради, а від кожного мешканця! Це найменше, що ми можемо зробити як громада для 50 тисяч львів’ян і львів’янок, які сьогодні на фронті,

– зазначив Садовий.

Допомога Львова для ЗСУ у цифрах:

11 815 дронів та БпЛА;

дронів та БпЛА; 129 транспортних засобів (авто, спецтехніка);

транспортних засобів (авто, спецтехніка); 169 РЕБ систем та інше обладнання;

Скільки техніки передали військовим від Львова / Фото Андрія Садового

Якою буде допомога Львова для військових у 2025 році

Міський голова зазначив, що у 2025 році хочеться закупити та передати ще більше техніки для військових. Садовий також розповів, що згідно з рішенням Верховної Ради та Кабміну, бюджет Львова скоротять майже на 2 мільярди.

Якщо буде потрібно, візьмемо кредит, але від підтримки армії не відмовимося,

– наголосив він.

Крім того, мер заявив, що ціль на 2025 рік – зібрати не менше 1 мільярда гривень від Львова для Сил Оборони.