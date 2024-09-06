"Продав увесь спорт": українська призерка Паралімпіади-2024 розкритикувала голову МПК

Українська легкоатлетка, Людмила Даниліна, розкритикувала президента Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонса. Причиною є допуск росіян та білорусів до змагань.

У п'ятницю, 6 вересня, відбулися змагання з бігу на 1500 метрів. Українська параатлетка Людмила Даниліна виборола срібну медаль.

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Даниліна звернулася до голови МПК

Українська спортсменка дуже емоційно поставилася до допуску росіян та білорусів до Паралімпіади-2024.

Ми мусимо у Франції з ними їсти в одній їдальні, жити в одному паралімпійському селищі й не маємо права плюнути у морду, бо за це мене покарають. Покарають за те, що гинуть мої люди. Не можу плюнути їм у морду і мушу з цим ходити два тижні. Я бігла, думаючи, що цей та інші мікрофони, хоча б мене почують,

– зазначила Даниліна.

Також вона звернулася до президента МПК через допуск росіян та білорусів.

"Ти не можеш казати, що спорт для всіх справедливий та має надію. Твої слова не мають жодного значення. Бо ти продав увесь спорт.Сьогодні це Україна, а завтра це буде Англія. Завтра будуть гинути твої люди, а не наші. Я не знаю, як його звати, знаю лише, як він виглядає. Мені б хотілося сказати це йому у вічі", – сказала Людмила Даниліна і додала, що Ендрю Парсонс не має обіймати посаду голови МПК.

Довідка. На Паралімпіаді-2024 Україна здобула вже 64 медалі.

Відзначимо, що наша держава посідає сьому позицію в загальному медальному заліку.