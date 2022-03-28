"Як ми можемо залишити людей": у Зеленського наголосили, що не віддадуть жодної території

Старший радник президента Олександр Роднянський заявив, що Україна не хоче віддавати окупантам жодної території. За його словами, не можна залишати тих людей наодинці з ворогом.

Олександр Роднянський каже, що Україна не пожертвує своєю територіальною цілісністю.

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За його словами, люди з окупованих територій зізнаються, що не хочуть жити в Росії.

Як ми можемо їх залишити? Не кажучи вже про ідею "розрізати нашу країну",

– наголосив Олександр Роднянський.

Старший радник президента припустив, що для досягнення миру необхідна більш конкретна версія "Будапештського меморандуму", який давав Україні гарантії безпеки.

Чиновник пояснив, що "Будапештський меморандум" мав гарантувати безпеку Україні в обмін на відмову від ядерної зброї у 90-х роках. "Це має бути щось у цьому плані, де будуть визначені кроки, які саме країни будуть діяти, якби вашій безпеці загрожували", – відповів Роднянський.

Окрім того, радник президент додав, що зараз відбувається тиск на Росію. На його думку, моральний дух окупантів вже настільки низький, що вони навіть не можуть підтримувати свої постачання та матеріально-технічне забезпечення.

До слова, президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна обов'язково переможе у війні. Він заявив, що "це лише питання часу". А Україна, за його словами, боротиметься до останнього міста.

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