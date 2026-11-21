Держави колишнього СРСР посилюють дистанціювання від Москви через виснаження російської армії та дію міжнародних санкцій. Сусідні країни дедалі активніше переорієнтовують власну економіку та безпеку на співпрацю зі США, Китаєм та ЄС.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, російський ринок сусіди дедалі частіше сприймають як токсичний та нестабільний майданчик.

Москва втрачає монополію головного арбітра

Ключовими чинниками прискореного дистанціювання стали виснаження військових ресурсів Москви, загальне розчарування у російських гарантіях безпеки та помітний занепад ОДКБ.

Показовим прикладом змін стала Вірменія, яка системно відмежовується від Москви через неспроможність останньої виконувати взяті на себе безпекові зобов'язання.

Водночас на позиції Росії тиснуть західні санкції, ризик вторинних обмежень та зміна підходів Вашингтона і Брюсселя до партнерства з державами Центральної Азії та Південного Кавказу.

Монополія Кремля на посередництво у локальних суперечках стрімко руйнується. Зокрема, розв'язання вірмено-азербайджанського протистояння відбулося за посередництва США, а врегулювання киргизько-таджицького прикордонного конфлікту забезпечила безпосередня участь Узбекистану.

Одночасно країни регіону поглиблюють пряму оборонну співпрацю із Заходом. Казахстан продовжує розвивати діалог із НАТО, Великою Британією та США, щорічно організовуючи миротворчі маневри "Степовий орел" із залученням американських військових.

Астана також суворо дотримується режиму санкцій, блокує сумнівні фінансові операції, зупинила функціонування платіжної системи "мір" і не укладає нових військових угод із Росією.

Нові логістичні маршрути в обхід Росії

Держави Центральної Азії та Південного Кавказу використовують зацікавленість КНР і Євросоюзу у створенні надійних транспортних ланцюгів. Пріоритетом стає розбудова Транскаспійського міжнародного маршруту в обхід Росії.

Окрім цього, регіональні лідери зважають на ініціативу США щодо посилення логістичної присутності за проєктом "Маршрут Трампа для міжнародного миру та процвітання".

Мінськ обмежує вплив Кремля на еліти

Дистанціювання фіксується навіть у діях найближчого союзника Москви. Мінськ активно зміцнює зв'язки з Пекіном: у травні 2026 року Лукашенко підписав Директиву № 9 щодо розвитку всебічного стратегічного партнерства з КНР на п'ять років.

Також Лукашенко намагається відновити дипломатичний діалог із західними столицями після певного послаблення санкцій.

Білоруські спецслужби, зокрема КДБ, отримали чітке розпорядження блокувати призначення на керівні пости осіб із російським минулим або вираженими проросійськими поглядами, не допускаючи формування підконтрольної Кремлю агентурної мережі всередині владних кіл.