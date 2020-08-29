Глиняні горщики у давнину були одним з найпоширеніших видів посуду для українців. Вони налічували десятки видів, і відповідно по-різному називалися. Які назви мали горщики у різних регіонах Придніпров’я – читайте в нашому матеріалі.

Залежно від регіону та традицій горщики різнились не тільки формою, а й розписами та назвами. Редакція 24 каналу зібрала найменування глиняних горщиків, які були розповсюджені в регіонах Придніпров'я.

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Історикиня Олена Щербань систематизувала їхні назви.

Регіони Придніпров'я та назви горщиків

Опішне, Полтавщина

У Зіньківському районі Полтавської області є село Опішне. Тут глиняний горщик міг мати й 30 літрів.

Назви глиняних горщиків, залежно від місткості:

1 літр – махітка, горща;

3 літри – кашник;

10 літрів – борщівник, плоскун;

15 літрів – стовбун;

20 літрів – чавунець, підворотень;

30 літрів – золінник або золільник.

Зіньківський район, Полтавщина

У селі Зінькове на Полтавщині глиняні горщики мали такі назви: горщата, окладдя, підворотня, підворотень, підсніжча.

Село Хомутці на Полтавщині

У Миргородському районі Полтавщині, у селі Хомутці горщики робили і меншими ніж 1 літр.

Найменування горщиків:

кашненя – до 1 літра;

кашник чи горня (горща) – від 1 до 2 літрів;

горщатне – 3 літри;

килаш (кілаш, калаш) – 4 або 5 літрів;

плоский – це 8-10 літрів;

порожня – до 20 літрів;

сніз – до 30 літрів.



Горщик у музеї про гончарство / Фото: bizslovo.org

Білики, Полтавщина

Назва глиняних горщиків:

горщочок – 0,5 літра;

горща – 1 літр;

окладдя – від 1,5 до 2 літрів;

кашня – від 2 до 2,5 літра;

кашник – від 3 до 4 літрів;

підворотень – 10 літрів.

Олешні, Чернігівщина

На Чернігівщині у селі Олешні, що розташоване в Ріпкинському районі, горщик, який має менше ніж 1 літра називали питун.

від 1 до 1,5 літра – молошник;

від 2 до 2,5 літра – подобєднік;

від 3 до 4 літрів – обєднік;

від 5 до 7 – стовбун;

до 9 літрів – полоскуша;

від 10 до 12 – варейка;

20 літрів і більше – це ставник.

Верба, Чернігівщина

У селі Верба глиняні горщики мали об'єм лише до 12 літрів і називали їх золільник.

Інші назви:

махотка – 0,5 літра;

горщатко – від 1 до 1,5 літра;

уклад – від 2 до 3 літрів;

борщівник – до 5 літрів;

золільник – від 10 до 12 літрів.

Рокит, Волинська область

У Волинській області у селі Рокиті малі горщики називались "варишки", а трохи більші – чинахи. Горщики з двома вухами і покришкою називались – слої.

Шатрищі, Сумщина

У Ямпільському районі на Сумщині горщики мали схожу назву з горщиками у Полтавській області: махотка, горщевик, кашник, яловець, владовець, борщівник;

Луб'янки, Київська область

У Луб'янці, на Київщині глиняні горщики називали:

дробина, уклад – 2 літри;

пльовик – 3 літри;

денежний – 4 літри;

велич – то вже від 3 до 4 відер.



Глиняні горщики мають різний розпис / Фото: bizslovo.org

Приборці, Київщина

Мешканці Іванківського району на Київщині називали глиняні горщики теж по-різному. Наприклад:

укадчик – 1 літр;

укладич – 2 літри;

ляцьковий – 3 літри;

середній мав розмір одного відра.

Дибинці, Київська область

У Дибинцях, Богуславського району горщики називали так: махітка, росла махітка, горща, підкілаш, кілаш або золінник, двохзолінник.

Олександрівський район, Кіровоградщина

На Кіровоградщині у Цвітній горщики мали такі найменування: одинари, подвінники, потринники, четвірки, п’ятірки, шестірні, десятірні, двадцятки, двадцятип’ятірки. З назв одразу зрозуміло, на скільки літрів був горщик.

Канев, Черкащина

У Каневі на Черкащині, так само як і на Кіровоградщині, назва горщика означала розмір.

шестерик – 1/6 відра;

четверик – 1/4 відра;

трояк – 1/3 відра;

підкілаш – 0,5 відра;

кілаш – одне відро;

золільник – від 1,5 до 2 відра.



Від об'єму горщика залежить його призначення та назва / Фото: rukotvory.com.ua

Валки, Харківщина

Жителі Валок на Харківщині дали такі назви свої глиняним горщикам:

горщя – 0,5 літра;

п’ятириковий, кашник – 1 літр;

четверик;

малий окладач – 1,5 літра;

окладач – 2 літри;

плускунча, плоскунча – 3 літри;

плускун – до 5 літрів;

тройняк, підворотень, двойняк – близько 8 літрів;

золінник, золільник – від 10 до 12 літрів.

Херсонщина

Мешканці Херсонської області дали такі назви глиняним горщикам: дробина, кашник, підкілаш або горщат, кілаш, плоский підворотень.