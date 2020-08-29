Як називали глиняний горщик у різних куточках Придністров'я
Глиняні горщики у давнину були одним з найпоширеніших видів посуду для українців. Вони налічували десятки видів, і відповідно по-різному називалися. Які назви мали горщики у різних регіонах Придніпров’я – читайте в нашому матеріалі.
Залежно від регіону та традицій горщики різнились не тільки формою, а й розписами та назвами. Редакція 24 каналу зібрала найменування глиняних горщиків, які були розповсюджені в регіонах Придніпров'я.
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Історикиня Олена Щербань систематизувала їхні назви.
Регіони Придніпров'я та назви горщиків
Опішне, Полтавщина
У Зіньківському районі Полтавської області є село Опішне. Тут глиняний горщик міг мати й 30 літрів.
Назви глиняних горщиків, залежно від місткості:
- 1 літр – махітка, горща;
- 3 літри – кашник;
- 10 літрів – борщівник, плоскун;
- 15 літрів – стовбун;
- 20 літрів – чавунець, підворотень;
- 30 літрів – золінник або золільник.
Зіньківський район, Полтавщина
У селі Зінькове на Полтавщині глиняні горщики мали такі назви: горщата, окладдя, підворотня, підворотень, підсніжча.
Село Хомутці на Полтавщині
У Миргородському районі Полтавщині, у селі Хомутці горщики робили і меншими ніж 1 літр.
Найменування горщиків:
- кашненя – до 1 літра;
- кашник чи горня (горща) – від 1 до 2 літрів;
- горщатне – 3 літри;
- килаш (кілаш, калаш) – 4 або 5 літрів;
- плоский – це 8-10 літрів;
- порожня – до 20 літрів;
- сніз – до 30 літрів.
Горщик у музеї про гончарство / Фото: bizslovo.org
Білики, Полтавщина
Назва глиняних горщиків:
- горщочок – 0,5 літра;
- горща – 1 літр;
- окладдя – від 1,5 до 2 літрів;
- кашня – від 2 до 2,5 літра;
- кашник – від 3 до 4 літрів;
- підворотень – 10 літрів.
Олешні, Чернігівщина
На Чернігівщині у селі Олешні, що розташоване в Ріпкинському районі, горщик, який має менше ніж 1 літра називали питун.
- від 1 до 1,5 літра – молошник;
- від 2 до 2,5 літра – подобєднік;
- від 3 до 4 літрів – обєднік;
- від 5 до 7 – стовбун;
- до 9 літрів – полоскуша;
- від 10 до 12 – варейка;
- 20 літрів і більше – це ставник.
Верба, Чернігівщина
У селі Верба глиняні горщики мали об'єм лише до 12 літрів і називали їх золільник.
Інші назви:
- махотка – 0,5 літра;
- горщатко – від 1 до 1,5 літра;
- уклад – від 2 до 3 літрів;
- борщівник – до 5 літрів;
- золільник – від 10 до 12 літрів.
Рокит, Волинська область
У Волинській області у селі Рокиті малі горщики називались "варишки", а трохи більші – чинахи. Горщики з двома вухами і покришкою називались – слої.
Шатрищі, Сумщина
У Ямпільському районі на Сумщині горщики мали схожу назву з горщиками у Полтавській області: махотка, горщевик, кашник, яловець, владовець, борщівник;
Луб'янки, Київська область
У Луб'янці, на Київщині глиняні горщики називали:
- дробина, уклад – 2 літри;
- пльовик – 3 літри;
- денежний – 4 літри;
- велич – то вже від 3 до 4 відер.
Глиняні горщики мають різний розпис / Фото: bizslovo.org
Приборці, Київщина
Мешканці Іванківського району на Київщині називали глиняні горщики теж по-різному. Наприклад:
- укадчик – 1 літр;
- укладич – 2 літри;
- ляцьковий – 3 літри;
- середній мав розмір одного відра.
Дибинці, Київська область
У Дибинцях, Богуславського району горщики називали так: махітка, росла махітка, горща, підкілаш, кілаш або золінник, двохзолінник.
Олександрівський район, Кіровоградщина
На Кіровоградщині у Цвітній горщики мали такі найменування: одинари, подвінники, потринники, четвірки, п’ятірки, шестірні, десятірні, двадцятки, двадцятип’ятірки. З назв одразу зрозуміло, на скільки літрів був горщик.
Канев, Черкащина
У Каневі на Черкащині, так само як і на Кіровоградщині, назва горщика означала розмір.
- шестерик – 1/6 відра;
- четверик – 1/4 відра;
- трояк – 1/3 відра;
- підкілаш – 0,5 відра;
- кілаш – одне відро;
- золільник – від 1,5 до 2 відра.
Від об'єму горщика залежить його призначення та назва / Фото: rukotvory.com.ua
Валки, Харківщина
Жителі Валок на Харківщині дали такі назви свої глиняним горщикам:
- горщя – 0,5 літра;
- п’ятириковий, кашник – 1 літр;
- четверик;
- малий окладач – 1,5 літра;
- окладач – 2 літри;
- плускунча, плоскунча – 3 літри;
- плускун – до 5 літрів;
- тройняк, підворотень, двойняк – близько 8 літрів;
- золінник, золільник – від 10 до 12 літрів.
Херсонщина
Мешканці Херсонської області дали такі назви глиняним горщикам: дробина, кашник, підкілаш або горщат, кілаш, плоский підворотень.