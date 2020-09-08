Для Києва створили спеціальний аромат на каштановій основі. Поширюватимуть його у вигляді ароматичних подушечок – саше. Такий вибір є невипадковим, оскільки столицю України називають містом каштанів.

Для Києва розробили власний аромат "Київський каштан"

Про появу власного аромату столиці України під назвою "Київський каштан" повідомили у пресслужбі Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації.

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Так, аромат Києва має свіжий і солодкий запах квітів каштану. А виготовили його у формі декоративного саше.

Саше чудово підходить для ароматизації шафи, кімнати, офісу чи машини,

– підкреслюють в Управлінні туризму та промоцій КМДА.

Також тут пообіцяли невдовзі оприлюднити інформацією, де можна буде затестити аромат Києва.