Як пахне Київ: у столиці України з’явився власний аромат
Для Києва створили спеціальний аромат на каштановій основі. Поширюватимуть його у вигляді ароматичних подушечок – саше. Такий вибір є невипадковим, оскільки столицю України називають містом каштанів.
Для Києва розробили власний аромат "Київський каштан"
Про появу власного аромату столиці України під назвою "Київський каштан" повідомили у пресслужбі Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації.
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Так, аромат Києва має свіжий і солодкий запах квітів каштану. А виготовили його у формі декоративного саше.
Саше чудово підходить для ароматизації шафи, кімнати, офісу чи машини,
– підкреслюють в Управлінні туризму та промоцій КМДА.
Також тут пообіцяли невдовзі оприлюднити інформацією, де можна буде затестити аромат Києва.