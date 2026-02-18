Переговори змінили тактику обстрілів України: в ISW пояснили, як Росія імітує миролюбність

Москва намагається не атакувати українські міста в дні переговорів. Проте аналітики зазначають, що кількість обстрілів не зменшилася.

Переговори не заважають агресору завдавати серйозних руйнувань до та після розмов між делегаціями, про це повідомляє ISW.

Дивіться також: Є розуміння, як моніторити припинення вогню і війни, – Зеленський після переговорів у Женеві

У ніч з 16 на 17 лютого ворог знову обстріляв українську енергетичну систему.

Чому Росія імітує миролюбність?

Російські війська останніми місяцями продовжували руйнувати критичну та енергетичну інфраструктуру. Їхньою ціллю є перетворення великих міст на непридатні для життя та масовий виїзд населення за межі країни.

Ці атаки відбуваються напередодні та після переговорів, як-от:

Саміт США – Росія на Алясці у серпні 2025 року.

Переговори США – Україна в Женеві у листопаді 2025 року.

Переговори США – Росія в Москві у листопаді 2025 року.

Переговори США – Україна – Європа та США – Росія в грудні 2025 року.

Два раунди переговорів США – Україна – Росія в Абу-Дабі наприкінці січня та на початку лютого 2026 року.

Однак у самі дні, коли делегації зустрічалися, Кремль не завдавав таких ударів, ймовірно, щоб не дратувати Дональда Трампа – ініціатора всіх згаданих спроб домовитись про мир. Натомість президент США воліє не помічати масових обстрілів, ціллю яких є цивільне населення.

Як змінилася інтенсивність ударів?

Влітку 2025 року українські посадовці попереджали, що Росія має намір збільшити свої атаки до 1000 дронів на день восени 2025 року. Кремль міг навмисно зменшити кількість БпЛА, щоб зберегти видимість зацікавленості в успішних переговорах.

Наймасованіший обстріл відбувся у вересні 2025 та складався з 823 ударних засобів. Останні місяці атаки Росії по мирних містах містять 400 – 700 безпілотників та ракет.

Тож Кремль очевидно демонструє, що не бажає закінчення війни, а систематично намагається створити в великих містах України гуманітарний колапс. А відсутність обстрілів в дні переговорів пов'язані з тим, що атака відбувалася напередодні, або відбудеться незабаром і агресор просто накопичує ракети.

Що відомо про переговорний процес між Україною та Росією?