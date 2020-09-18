Білоруський протест вже більше ніж місяць залишається мирним, незважаючи на постійні репресії з боку силового блоку Лукашенка. Здавалося б, саме час переходити до більш радикальних методів боротьби. Але чи правильним це буде кроком, адже історія знає приклади перемоги саме ненасильницьких форм протесту.

О том, как балтийские страны – Литва, Латвия и Эстония – пришли к независимости и как, на их примере, белорусам победить Лукашенко – в новом выпуске программы "Теории заговора" на 24 канале.

До слова Как победить Лукашенко: пример стран Балтии

После провальных выборов в Беларуси 9 августа именно страны Балтии первыми стали на сторону протестующих, первыми ввели санкции против подельников Лукашенко и именно они сегодня являются главным форпостом защиты белорусов в Европе.

Почему именно эти 3 страны вступились за протестующих

Потому что они прошли похожий путь становления еще 30 лет назад. И методы, которые используют сегодняшние протестующие в Беларуси, использовали латыши, литовцы и эстонцы еще в конце 80-х. Литва, Латвия и Эстония оказались в составе СССР в 1940 году отнюдь не добровольно. По секретному протоколу пакта Молотова-Риббентропа между Германией и СССР, страны Балтии были оккупированы и присоединены к Совку.

И народы Балтии не были от этого в восторге, ведь за оккупацией последовали репрессии, коллективизация и насильственная высылка коренных народов. И ненависть к коммунистическому аппарату зародилась в этих странах еще тогда. Но вспыхнула она намного позже – почти через 50 лет.

Если проводить аналогии с современной Беларусью – белорусам потребовалось 26 лет правления Лукашенко, чтобы ненависть к режиму обрела четкие формы выражения.

Уже в 50-х, чтобы нивелировать антисоветские настроения прибалтике, из Москвы, начали тупо забрасывать регион продовольствием, чтобы повысить уровень жизни местного населения. Мол, мы вам хлеб, а вы молчите и никуда не рыпаетесь. То же самое сейчас делает Россия обещая миллиардные кредиты Беларуси в обмен на лояльность и отказ от проевропейского вектора.

"Балтийский путь"

Но это не сработало – именно с прибалтийских республик начнется парад суверенитетов и окончательный развал тоталитарного совка. Началось всё с 1985 года, когда к власти пришел Горбачев объявивший перестройку и гласность. И Прибалтика начала свою перестройку, но не ту, которую подразумевал Горбачев.

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Уже в 1988 году в Литве создается освободительное движение Саюдис, которое в том же году собирает первый митинг за независимость страны в 250 тысяч человек. Параллельно в Литве, по примеру соседей, восстает активное общество. В Эстонии возникает движение "зеленых", которые лоббируют идею экономической независимости страны, что переросло в движение "Народный фронт". Сотни тысяч эстонцев выходят на улицы и в знак протеста поют эстонские песни под развивающимися национальными флагами. Позже – это явление назовут "Поющая революция Прибалтики".

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Важно отметить – первое, что сделали все 3 страны – восстановление национальных гимнов, флагов и символов, вместо советских полотнищ. Наверное, поэтому режим Лукашенко в Беларуси сегодня так яростно борется с бело-красно-белыми флагами на улицах. Потому что флаг – это только начало.

А дальше все 3 балтийские страны объединяются в единый фронт и 23 августа 1989 года проводят совместную масштабную, опять же, мирную акцию "Балтийский путь". Её участники выстраиваются в живую цепь, через всю Прибалтику – от Таллина до Риги и от Риги до Вильнюса. Длина цепи более 600 километров, а количество участников перевалило за 2 миллиона.



Акция "Балтийский путь" / Фото Baltijos kelias

Так же, как и в Беларуси сегодня, в странах Балтии в поддержку протестующих, вышли рабочие - в день акции общественный транспорт просто исчезает с улиц, вместо этого подвозит участников цепи. Цель этой акции была проста – привлечь внимание мировой общественности к фактической оккупации Прибалтики еще 50 лет назад.

Как тогда отреагировало советское правительство

Да так же как Лукашенко сегодня, мол, протестующие пытаются раскачать страны и цитирую, "взвинтить настроение до настоящей националистической истерии". Но эта "истерия", казалось бы, дала результат – в Москве признают, что тайные переговоры между Гитлером и Сталиным и дальнейшая оккупация Прибалтики – не легитимны. Но это не было окончательной победой.

Как и сегодняшние попытки режима Лукашенко, с подачи Кремля, усмирить народ. Мол, и правда, многовато власти у Григорьевича. А потому когда-нибудь в будущем мы перепишем Конституцию, и выборы проведем. Но это пустышка.

Совсем наоборот было в Прибалтике – в 1990 году там проходят выборы в советы, куда проходит большинство представителей протестующих. Заметьте, до этого момента никакого насилия со стороны протестующих прибалтов не было.

Реакция Кремля

Дальше, Литва первой объявляет о независимости, которую в Кремле, конечно же не признают и забрасывают "братскую" страну санкциями. Следующей была Латвия, объявившая о восстановлении независимости. А вот Эстония пока не спешила, что и уберегло её от насилия в будущем.

Но как-бы не пытался советский властный аппарат во главе с Горбачевым прижать Прибалтику к ногтю – этого не удавалось. Поэтому уже в январе 1991 года в Литву едут российские танки для захвата стратегических объектов и телебашни в Вильнюсе. Тогда погибли 15 человек, свыше 600 – были ранены.



Мужчина с литовским флагом у советского танка / Фото kam.lt

Опасаясь, что подобное произойдет и в их стране, в Латвии начинаются многотысячные ненасильственные митинги. И Москва не решается вводить танки. Но прибегает к приему, которым пользуется Россия сегодня – в стране начинается разбой отрядами ОМОНа, которых позже назовут "отпускниками". Но в силу того, что латыши не переходят к открытому насилию, беспредел ОМОНа становится слишком явным и длится недолго.

В итоге после затяжного протеста с песнями и национальными флагами, в сентябре 1991 года Советский Союз отпускает Прибалтику из своих лап и признает их независимыми. А уже через 3 месяца СССР вообще прекратит свое существование.

Конечно, несколько лет активной борьбы стоили Прибалтике жизней людей, которая в 90-х пережила спад экономики, но в итоге вступила в Евросоюз и сегодня чувствует себя в разы лучше Беларуси, оставшейся в орбите мертвого совка. Но, что важно Прибалтика показала, что даже в борьбе с огромной тоталитарной машиной, можно победить мирным протестом.

Пример для белорусов

Путь Прибалтики к победе может стать примером для белорусов. Но если об этом пути знаем мы, о нём же знает и Путин, который всеми силами будет пытаться удержать Беларусь от стремления в Европу и к полной независимости. Путин будет задабривать, угрожать и провоцировать к беспорядкам, чтобы ввести свои войска в помощь Лукашенко, но по примеру Прибалтики – это не должно сломить протест.

Сегодня Беларусь стоит на прибалтийском этапе средины 80-х годов, когда Москва задаривала Литву, Латвию и Эстонию продовольствием и деньгами, чтобы погасить протесты. О Путинском кредите в 1,5 миллиарда помните же? Сейчас важно, чтобы у белорусов желудок не победил разум.

Следующим этапом, увы, неизбежно будет жестокое насилие при непосредственном участии Кремля. Ведь для Москвы сейчас вопрос стоит не о сохранении Лукашенко на посту, он уже никому не сдался, Москва боится, что еще одна страна навсегда уйдет из сферы её влияния.