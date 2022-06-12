Як переселенцям отримати довідку через Дію: покрокова інструкція від уряду

В уряді розповіли, як отримати довідку для переселенців через додаток Дія. За допомогою програми можна отримати необхідний документ без черг та зайвої бюрократії.

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як можна отримати довідку тимчасово переміщеної особи за допомогою Дії. За кілька кроків людина зможе отримати довідку протягом кількох днів.

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У відомстві повідомили, що в підготовці та реалізації низки проєктів застосунку Дія разом із фахівцями Мінцифри брав участь Директорат цифровізації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Довідка внутрішньо переміщеної особи дозволяє вимушеним переселенцям отримати передбачені бюджетом України соціальні виплати. У Дії довідка буде відображатися так само, як й інші документи – паспорт, водійські права, пенсійне посвідчення тощо.

Щоб отримати довідку онлайн, спершу треба встановити застосунок Дія та зареєструватися або пройти авторизацію.

Як додати довідку внутрішньо переміщеної особи в Дію

Після того, як громадянин, який вже має довідку в паперовому вигляді, авторизувався в Дії, довідка ВПО підтягується в разі наявності всіх відомостей в реєстрах.

Якщо довідка не відображається, слід звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання,

– зазначили в міністерстві.

Як отримати довідку внутрішньо переміщеної особи в Дії

В міністерстві підкреслили, що послуга отримання довідки ВПО доступна для українців, які перемістилися з територій громад, які розташовані у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій облозі чи окупації.

Щоб одержати довідку ВПО у Дії, потрібно перейти в розділ Послуги – Отримати статус ВПО – і подати заявку.

Після подання треба вказати такі дані про себе:

поточне місце перебування (підтвердити за допомогою геолокації);

дані дітей, що перебувають з вами;

дані картки єПідтримки;

потреби на місці перебування (в медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо).

У міністерстві зазначили, що після заповнення даних довідка внутрішньо переміщеної особи має з'явитися в Дії протягом кількох днів. Після опрацювання інформації документа на картку єПідтримки, яку вказали в довідці, перерахують соціальні виплати.

Що робити, якщо Дія видає помилку

Коли в додатку під час оформлення довідки видає помилку, це може бути пов'язано з перенавантаженням системи – можливо, дуже багато користувачів намагаються зайти в додаток водночас. В такому разі міністерство рекомендує трохи почекати та спробувати оформити довідку знову.

Також зареєструватися як ВПО можна і в управлінні соцзахисту та праці за місцем перебування,

– зазначили у відомстві.

Де ще можна отримати довідку

Якщо зареєструватися як внутрішньо переміщена особа в Дії не вдається, є ще кілька варіантів, де можна отримати довідку ВПО:

У виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

у центрах надання адміністративних послуг;

у структурних підрозділах з питань соцзахисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

Подати заяву на одержання послуги можна особисто чи за допомогою законного представника. Послугу надають безоплатно.

Для чого потрібна довідка

За допомогою довідки її власник може:

Відкрити рахунки у банках;

Відновити або вклеїти фотокартки у паспорт громадянина України;

Отримати соціальні виплати і компенсації;

Сплатити податки за місцем проживання;

Скористатися послугами у сервісних центрах МВС;

Зарахуватися до школи або дитсадка.

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