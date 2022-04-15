Як посольство Росії у США "воювало" з проєкцією прапора України на своїй будівлі: епічне відео

До російського посольства у столиці США 13 квітня прийшла група протестувальників. Вони хотіли проєктувати прапор України на будівлю, проте все перетворилося в "кішки-мишки".

Як саме відбувався це протест проти дій держави-агресора у Вашингтоні, розповів один із його організаторів Бенджамін Віттес. Чоловік також є старшим науковим співробітником Інституту Брукінгс і журналістом.

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Річ у тім, що протестувальники принесли приблизно 15 проєкторів і чотири генератори. Із настанням ночі їх увімкнули, щоб спроєктувати український прапор на посольство Росії.

Ми не збираємося штурмувати ворота, але ми хочемо якось туди потрапити,

– сказав тоді Віттес.

Працівники дипустанови були готові та увімкнули свої ліхтарі. У них вже була підсвічена будівля кольорами прапору Росії, проте це не допомогло.

Тому офіційне представництво Москви взялося за прожектор. Ним намагалися світити на проєктований прапор України. Той, як наслідок, почав "бігати" від променя по цілій будівлі. За дійством могли спостерігати всі перехожі аж протягом кількох годин.

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