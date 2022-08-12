Як потрапити до окупованої Луганщини через Запоріжжя: з 12 серпня почав діяти новий порядок

Від 12 серпня запрацював новий порядок в'їзду на тимчасово окуповану Луганщину через Запорізьку область. Для цього всі охочі мають зареєструватися в електронному вигляді за оновленою формою.

Деталі розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що оновлений порядок в'їзду почав діяти від 12 серпня.

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Як тепер потрапити на тимчасово окуповану Луганщину

Гайдай повідомив, що всі охочі мають заповнити заявку за посиланням. У ній треба вказати:

кінцевий пункт призначення,

марку транспортного засобу,

персональні дані водія,

мету візиту,

осіб, які подорожуватимуть з водієм.

Голова Луганської ОВА попередив, що надалі неможливо змінити:

дати виїзду,

марки та державного номеру автомобіля,

список осіб, які включені до заявки на виїзд.

Виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення вантажів (товарів) здійснюється у складі колон через визначений блокпост у селі Кам'янське.

Формування колон для виїзду здійснюється на майданчику за адресою: Оріхівське шосе, 36, місто Запоріжжя (далі – Пункт пропуску) щоденно з 06:00 до 17:00.

Виїзд на тимчасово окуповану територію організується з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, та за наявності документів, що посвідчують особу, відповідних документів на транспортний засіб, документів на товар (вантаж), що перевозиться,

– наголосив Гайдай.

Він попередив, що військовослужбовці, представники правоохоронних та контролюючих органів, що здійснюють свою діяльність на блокпостах, мають право проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів.

Яким автомобілям заборонено їхати

Враховуючи стан автомобільної дороги та земельного полотна через річку Янчекрак за маршрутом слідування колони, включення до її складу забороняється:

вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тони,

автобусів, обладнаних місцями для сидіння в кількості понад двадцяти двох, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу, окрім транспорту для евакуації мешканців тимчасово окупованих територій.

У разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю громадян може бути введене тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів за маршрутом слідування колони.

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