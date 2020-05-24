Як працюватиме метро в Києві в умовах карантину

Разом з другим етапом послаблення карантину київське метро відновить свою роботу. Станеться це вже незабаром – 25 травня. Які нові правила роботи столичного метрополітену запровадили на час карантину – читайте далі.

Нові правила роботи метро Для того, щоб мінімізувати вірогідність зараження коронавірусом у підземку можна заходити лише у захисній масці. Також рекомендується користуватися рукавичками. Про це повідомили на сторінці КМДА у телеграмі. Важливо Коли у Києві відкриють ТРЦ і фуд-корти: ймовірна дата Додаткові заходи безпеки у метро потяги та пасажирські зони дезінфікують;

працівники забезпечені засобами індивідуального захисту;

вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання дистанції;

розміщено інформаційні матеріали. Щоб проїхати в метро, потрібно мати одну з електронних карток;

qr-квиток;

оплачувати поїздку через термінал. Правила захисту для пасажирів Температуру на вході не мірятимуть, але за наявністю масок і рукавичок слідкуватиме поліція. Дотримання дистанції – залишається на совісті пасажирів.

Вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання дистанції / Фото КМДА Вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання дистанції / Фото КМДА

Нові правила роботи метро у Києві / Фото КМДА Нові правила роботи метро у Києві / Фото КМДА

Як не підхопити коронавірус у метро / Інфографіка 24 каналу