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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Як працюватиме метро в Києві в умовах карантину

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Як працюватиме метро в Києві
Як працюватиме метро в Києві / Unsplash

Разом з другим етапом послаблення карантину київське метро відновить свою роботу. Станеться це вже незабаром – 25 травня. Які нові правила роботи столичного метрополітену запровадили на час карантину – читайте далі.

Нові правила роботи метро

Для того, щоб мінімізувати вірогідність зараження коронавірусом у підземку можна заходити лише у захисній масці. Також рекомендується користуватися рукавичками. Про це повідомили на сторінці КМДА у телеграмі.

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Додаткові заходи безпеки у метро

  • потяги та пасажирські зони дезінфікують;
  • працівники забезпечені засобами індивідуального захисту;
  • вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання дистанції;
  • розміщено інформаційні матеріали.

Щоб проїхати в метро, потрібно мати

  • одну з електронних карток;
  • qr-квиток;
  • оплачувати поїздку через термінал.

Правила захисту для пасажирів

  1. Температуру на вході не мірятимуть, але за наявністю масок і рукавичок слідкуватиме поліція.
  2. Дотримання дистанції – залишається на совісті пасажирів.

Метро у Києві

Вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання дистанції / Фото КМДА

Нові правила роботи метро

Нові правила роботи метро у Києві / Фото КМДА

Як не підхопити коронавірус у метро

Як не підхопити коронавірус у метро / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: КМДА Новини Києва Коронавірус в Україні Метро Новини України
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