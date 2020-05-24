Як працюватиме метро в Києві в умовах карантину
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Разом з другим етапом послаблення карантину київське метро відновить свою роботу. Станеться це вже незабаром – 25 травня. Які нові правила роботи столичного метрополітену запровадили на час карантину – читайте далі.
Нові правила роботи метро
Для того, щоб мінімізувати вірогідність зараження коронавірусом у підземку можна заходити лише у захисній масці. Також рекомендується користуватися рукавичками. Про це повідомили на сторінці КМДА у телеграмі.
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Додаткові заходи безпеки у метро
- потяги та пасажирські зони дезінфікують;
- працівники забезпечені засобами індивідуального захисту;
- вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання дистанції;
- розміщено інформаційні матеріали.
Щоб проїхати в метро, потрібно мати
- одну з електронних карток;
- qr-квиток;
- оплачувати поїздку через термінал.
Правила захисту для пасажирів
- Температуру на вході не мірятимуть, але за наявністю масок і рукавичок слідкуватиме поліція.
- Дотримання дистанції – залишається на совісті пасажирів.
Вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання дистанції / Фото КМДА
Нові правила роботи метро у Києві / Фото КМДА
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