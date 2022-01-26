Такер Карлсон – чи не найпопулярніший консервативний телеведучий у США, який має своє шоу на FOX News.

Читайте також Як Австрія та Німеччина стали добровільними жертвами російської пропаганди

Він був одним із найбільш виражених прибічників Трампа в американському медіапросторі й користується великим авторитетом серед прихильників колишнього президента. Його програми збирають біля екранів понад 3,2 мільйона американців. Це справді багато.

твіт сенатора Маліновскі / Скриншот

Приклади спотворення правди у програмах Такера Карлсона

Про Україну на американському телебаченні зараз говорять часто, і Такер Карлсон – не виняток. Але в нього своє бачення ситуації. Далі наведу декілька прямих цитат із його ефірів.

"Уряд якогось місця, яке зветься Україною, вимагає, щоб ми воювали з російською армією від їхнього імені. Ок, можна зрозуміти, чому вони цього хочуть. Це набагато легше, ніж воювати самим. Питання ось в чому: ми – Сполучені Штати, то чого ми їх слухаємося?"

Сполучені Штати, то чого ми їх слухаємося?" "Чому бути на боці Росії – нелояльно, а на боці України – лояльно?"

нелояльно, а на боці України – лояльно?" "США підштовхують Україну до приєднання до НАТО. Уявіть, якби Мексика опинилась під прямим військовим контролем Китаю. Ми б розглядали це як загрозу. Ясна річ! Так само Росія бачить контроль НАТО над Україною, і чого б вони бачили це по-іншому?"

"Україна доволі маленька країна, справді. Це в східній Європі. 5000 миль від Вашингтона. Розмір її населення приблизно такий же, як в штаті Каліфорнія. Так надзвичайно важливо? Насправді – ні".

Загалом у ефірах Такера Карлсона постійно лунають меседжі "Україна неважлива для США", "Україна тоне в корупції", "Чому ми маємо сваритись з Росією через Україну", "Вимоги Росії мають сенс", "Путін просто хоче безпеки на своєму західному кордоні" і так далі.

До теми Як і чому російська пропаганда намагається посварити Україну та Захід

Любитель Путіна зі стажем

До речі, це не вперше Карлсон говорить щось подібне – в 2019 році він у своєму шоу сказав, цитую: "Чому мене має хвилювати конфлікт між Україною і Росією? І чому б мені не підтримувати Росію? Що я, між іншим, і роблю".



Такер Карлсон – рупор російської пропаганди в США / Скриншот

Такі заяви від одного з найпопулярніших консервативних телеведучих США одразу потрапляють в ефіри російських пропагандистських каналів. Їх там смакують з особливим задоволенням – мовляв, дивіться, як підтримують Росію американські медіа.

Російська пропаганда отруює Америку

І насправді не Такером Карлсоном єдиним – такі самі наративи зараз часто лунають на платформах ще двох консервативних каналів, популярних серед прибічників Трампа, – Newsmax і One America News.

Словом, якщо ви цікавились, чи поширюються російські пропагандистські меседжі в США, то ось. На щастя для України, Карлсона і компанію хоч і дивляться багато американців, до нього в цій адміністрації та більшість у Конгресі особливо не прислухаються – принаймні, там, де йдеться про Україну.

І я зараз не лише про конгресмена Тома Маліновскі, а й про інших основних фігур, від яких залежить підтримка США – як серед демократів, так і республіканців. Ну, і експерти з України, слово яких має вагу у Вашингтоні, здебільшого єдині в своїй позиції щодо підтримки Києва.

Але теза "Путін просто хоче безпеки на своєму західному кордоні", схоже, таки відкладеться в головах когось із тих 3,2 мільйона американських телеглядачів.

План Путіна – знищення України: дивіться відео