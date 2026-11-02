Як Путін маніпулює Трампом без компромату: в чому полягає справжня мета Кремля на виборах у США

Автор телеграм-каналу "Быть Или" розбирає ступінь залежності президента США Дональда Трампа від Росії та вказує на цілком реальну можливість сценарію, коли Трамп відмовиться визнавати результати виборів 3 листопада, а його прихильники, роз'ятрені російськими ботами і тролями, влаштують в Америці громадянську війну з усіма негативними наслідками.

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24 канал з дозволу автора подає текстову версію аналітичного розбору. Для кращого сприйняття аудиторією його було перекладено та скорочено.

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Трамп – не агент "Краснов", усе ще гірше

Багато хто намагається пояснити дії Дональда Трампа наявністю давнього компромату або його вербуванням КДБ (радянською спецслужбою, відомою як Комітет державної безпеки – 24 Канал) як "агента Краснова" ще у 1987 році. Втім, це лише конспірологічна теорія, що не пояснює реального стану речей.

Якби Трамп дійсно був агентом Москви, Кремлю було б вигідно зберігати його при владі якомога довше, уникаючи різких кроків перед виборами. Натомість поведінка Трампа пояснюється його специфічним сприйняттям великої політики. Він прагне звести будь-яке геополітичне питання до комерції.

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Ця логіка вже зазнала краху під час спроб домовитися з Кім Чен Ином. Трамп пропонував диктатору "економічне процвітання" в обмін на ядерний компроміс, не розуміючи, що добробут народу Північної Кореї насправді є чи не найбільшою загрозою для влади самого диктатора.

З Путіним ситуація ідентична. Російський президент має зовсім іншу систему цінностей – йому потрібна імперія, а не заможне населення (бо воно тоді може згадати про свої права). Трамп, який звик вимірювати успіх політичних домовленостей грошима, цього фундаментально не розуміє.

Технологія розколу: 85 відсотків підривної діяльності

Замість того, щоб просто підтримувати вигідного кандидата, Росія використовує вдосконалені методи підривної діяльності.

Колишній радянський шпигун Юрій Безменов, який утік на Захід у 1970-му і в наступному десятилітті детально розповідав у своїх лекціях про принципи роботи КДБ, зокрема про методи радянської психологічної війни, дезінформації та ідеологічної субверсії, казав, що власне шпигунство займає лише 10 – 15% ресурсів КДБ, тоді як решта 85 відсотків – це підривна діяльність, спрямована на розкол суспільства зсередини.

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Сучасні російські ботоферми діють за принципом Філіпа Македонського: "розділяй і володарюй". Їхньою головною метою було не прищепити американцям любов до Росії, а налаштувати їх проти власного уряду.

Для цього використовувалися найболючіші теми американського суспільства: право на носіння зброї, права меншин, релігійні питання.

Яскравим прикладом такої роботи стали події 2016 року в Г'юстоні, де російські куратори одночасно організували два мітинги: один проти "ісламізації Техасу", а інший – на захист ісламу. Завдання полягало виключно в тому, щоб зіштовхнути людей лобами.

Кремль не має жодної ідеологічної прив'язки у своїх інформаційних операціях. Наприклад, російські ботоферми у 2016-му та 2020-му роках підтримували не лише умовно правого Трампа, але й вкрай лівого Берні Сандерса.

Ця ж тактика застосовується і в Європі, де Москва одночасно фінансує ультраправих та ультралівих політиків у Німеччині, Франції, Греції та Польщі. Навіть під час студентських протестів у США у 2024 році ті самі кремлівські мережі розганяли як пропалестинські, так і проізраїльські тези.

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Мета полягає в тому, щоб довести суспільні суперечки до абсурду, підливаючи бензин у найгостріші конфлікти. Росія експлуатує традиційні цінності виключно у власних інтересах, залишаючись звичайною диктатурою.

Пастка для Трампа: лестощі замість шантажу

Путін майстерно грає на психологічних особливостях Трампа. Замість міфічного шантажу компроматом, Кремль діє значно тонше.

Російський диктатор методично демонструє вигоди від потенційної співпраці, виставляючи Україну та Володимира Зеленського головною перешкодою на шляху до цих багатств.

Путін підігрує его Трампа, публічно заявляючи, що якби у того "не вкрали перемогу у 2020 році", війни б не було. Додатково Путін козиряє своїми зв'язками з Іраном, пропонуючи себе як посередника.

Це тонка робота кадебіста проти нью-йоркського біржовика, який ласий до лестощів, тяжіє до диктаторських замашок і пишається проходженням базового когнітивного тесту на запам'ятовування п'яти слів, називаючи себе генієм.

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Загроза невизнання виборів та справжня мета Кремля

Головна небезпека полягає не в тому, що Трамп є чиїмось агентом, а в тому, що він є надзвичайно зручною фігурою для дестабілізації США.

І тут постає головне питання: що станеться, якщо Трамп відмовиться визнавати результати голосування?

Відповідь на нього наразі не знає ніхто. Але підстави для побоювань є. І дуже великі.

Справжня мета Кремля – не дружні Сполучені Штати, а війна між самими Штатами. Російські пропагандисти та армії ботів вже готуються розгойдувати тему "вкрадених виборів". Бо вже зараз соціологія прогнозує республіканцям втрату позицій в обох палатах Конгресу.

Використовуючи ядро прихильників Трампа, які готові повірити в конспірологію, Москва розраховує спровокувати наймасштабнішу внутрішньополітичну кризу, яка може зробити Трампа останнім президентом в історії США.

Чи можлива громадянська війна в США – дивіться відео: