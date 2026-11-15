Затягують час і переговори: американістка пояснила, як Путін використовує Меланію Трамп

Володимир Путін запропонував відкрити гуманітарний коридор у Костянтинівці за посередництва Меланії Трамп. Ця ініціатива Кремля спрямована на затягування переговорів та створення медійного піару для родини Трампа.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла політолог-американістка Олександра Філіппенко. Вона наголосила, що Росія намагається штучно створювати нові гуманітарні кейси, аби лише не погоджуватися на негайне припинення вогню.

Навіщо Кремль маніпулює перемир'ям

За словами Олександри Філіппенко, Москва намагається нав'язати Дональду Трампу гуманітарні ініціативи, адже політик прагне отримати від цієї теми якомога більше медійного піару. Для нього це також шанс відвернути увагу громадськості від численних розслідувань, які готують демократи в Конгресі щодо його родини та фінансових контрактів.

Політолог-американістка звернула увагу, що ідентичний сценарій уже розгортався під час евакуації з Олешок, коли російська влада надсилала офіційний лист першій леді США. Росія залишається єдиною стороною, яка саботує справжнє закінчення бойових дій, натомість просуваючи вигідні для себе інформаційні приводи.

Дональд Трамп хоче хоча б по питанню, пов'язаному з Україною, трохи відгородитися і захиститися заявами: "А у вас до моєї родини щось? А моя родина – це Меланія Трамп. А Меланія Трамп, подивіться, що робить – гуманітарні місії",

– підкреслила Філіппенко.

Блокування зв'язку та ризики для фронту

Також під час розмови торкнулися заяви президента Володимира Зеленського стосовно проблем із функціонуванням StarShield безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Політологиня припустила, що перебої зі зв'язком можуть бути опосередковано пов'язані з ситуацією довкола Ірану та обміном розвідувальними даними між Вашингтоном і Москвою.

Якщо це пов'язано з Іраном, то це страшна гра, тому що це гра з життями українців у першу чергу,

– наголосила політолог-американістка.

Раніше військовий експерт попереджав, що запропоновані перемир'я окупантів можуть стати пасткою, оскільки ворог використовує паузи у вогні винятково для підтягування ресурсів і пропаганди.

Політолог-американістка політику США, яка впливає не лише на Україну: відео