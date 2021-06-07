"Росіян ковбасить": як реагують соцмережі на нову форму збірної України

Напередодні світ побачив нову форму, у якій українська збірна виступатиме на майбутньому чемпіонаті Європи. Головним елементом дизайну футболок стали обриси карти України. Окрім того, вбрання також прикрасили гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Українці дуже позитивно відреагували на новий дизайн форми для збірної. Тим часом країні-окупанту допекло ще одне нагадування про те, що Крим – це Україна. У Росії вже заявили про начебто "політичну провокацію".

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Депутат російської Держдуми Дмитро Свіщєв наголосив: він сподівається, що цю форму заборонять. Тим часом в УЄФА вже повідомили: футболка національної збірної України на Євро-2020 затверджена відповідно до правил.

Як на нову форму збірної України відреагували у мережі

Політолог Віктор Таран заявив, що вірить у наших футболістів. Тим більше, що на їхній формі "все на місці".

"І карта України включно з Кримом і Донбасом. І надписи Слава Україні – Героям Слава! І нервові та істеричні заяви мишебратів, яким не сподобалась форма. Хоча чому їм нервувати? у них взагалі своєї форми не буде", – заявив фахівець.

Вахтанг Кіпіані звернув увагу, що "новина про форму українських футболістів зі "Слава Україні!" шириться інтернетом". За словами журналіста, "росіян від "бандерівського" гасла ковбасить – це добре".

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зізнався: йому дуже подобається нова форма збірної. Посадовець пообіцяв, що нікому не дозволять ображати національні символи.

"Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи", – зауважив Кулеба.

Пресслужба Міністерства оборони України також прокоментувала "нову форму збірної і російську істерику".

"Невдомек". Їм і досі невтямки, що у реальному світі Крим - це Україна. Норма для Європи, обох Америк, Африки, Азії і навіть СНД,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у Міноборони зауважили, що "тим жалюгідніший цей "невдомек" на фоні того, що їхні спортсмени зараз виступають на міжнародних змаганнях без власного прапора та власного гімну. А їх солдати гинуть на чужині без власних шевронів".

Депутат Київради Максим Нефьодов оновив свою обкладинку на фейсбуці. Тепер там красується світлина нової форми збірної України.

Політик Віталій Чепинога заявив, що росіяни, звичайно, стурбовані новою формою збірної, адже "у них самих же нема ніх**а, – ні форми, ні прапора, ні гімну".

"В анонімних куфайках виступають. Під музику Вівальді, с*ка. Інкогніто", – наголосив Чепинога.

За словами політика, "вони ще не все взнали про нову форму".

"Якщо після матчу знять мокру футболку з гравця української збірної, і кинуть її на кахвель, додолу, то вона по умолчанію складається в карту Кубанської області. Жовто-блакитного кольору, бл*ть", – пожартував Чепинога.

Політик наголосив: "це спеціальна разработка українських вчених з Кремнієвої долини, що біля базару в Пирятині".

Політик Тарас Юрик зауважив, що "зважаючи, яка в декого почалась істерика, через нашу форму, УАФ та Андрій Павелко все зробили правильно".

"Хочеться лише побажати нашим хлопцям, щоб нова форма так вдало наповнена нашими символами, додавала мотивації для нових перемог на Славу Україні", – прокоментував Юрик.

Ексфутболіст та президент профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко зізнався, що зазвичай не колекціонує футболки.

"Однак після того, як реагують на нову футболку збірної України, я обов'язково придбаю одну", – пообіцяв Левченко.