Як Росія святкувала провал на Євробаченні

Оскільки писати про Євробачення це у мене було завданням редакції, я його сумлінно дивилася відразу за двома джерелами: на українському каналі UA: Перший, і на російському Першому. Далі читайте російською.

Ну в самой трансляции все было примерно одинаково, за исключением кадров, когда в какой-то паузе голландская ведущая Евровидения входит в будку к российским комментаторам Аксюте и Чуриковой и общается с ними. Вот в украинской трансляции в это время показывали какую-то музыкальную нарезку.

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Ну я не знаю принципов их трансляций, может быть они российскую будку и показывают одним россиянам.

А так все один к одному.

Колоссальная разница, конечно, была в студийных обсуждениях конкурса.

В киевской студии украинскую группу скромно провожали в финал три человека за столиком.

украинскую группу скромно провожали в финал три человека за столиком. В российской – шум, гам, тарарам, попсовых "звезд" нагнали вагон и маленькую тележку, публики полно, телемосты с Роттердамом включали, феерия!

Потом заканчивается финал. На часах 2 ночи. И что вы думаете?

Эта российская студия, она и глубокой ночью на ногах! Чтобы заочно качать на руках свою Манижу, которая одержала великую победу, заняв на Евровидении высочайшее 9-е место!

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А что же мы видим в Киеве?

Сон и запустение. В Киеве после финала начинается повтор выпуска новостей и повтор обсуждения конкурса Евровидения, который случился перед финалом. Наверное потому что украинская группа на Евровидении позорно провалилась? Ничего подобного. Украинская группа опередила российскую на целых четыре ступеньки. Она заняла на Евровидении действительно почетное 5-е.

Ну так вот заняла и заняла. Не мучать же теперь по ночам гостей и работников студии. То есть 5-е место для Украины – куда меньший повод выжимать из публики духоподъемные настроения, чем 9-е для России.

Разные, да)