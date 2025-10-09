З осені 2022 року українські міста потерпають від атак іранських дронів Shahed 136. Ця зброя виявилася надзвичайно ефективною для ворога через дефіцит засобів протиповітряної оборони та їхню високу вартість. Спершу комбіновані удари разом з безпілотниками били по об’єктах енергетичної інфраструктури. Кремль розраховував позбавити нас світла і тепла, змусивши суспільство до капітуляції. Коли цей план провалився, російська армія перейшла до масових обстрілів цивільних міст. Вибір був зроблений на користь тактики терору.

Такий масштаб вимагав створення в Росії виробничих потужностей і залучення великої кількості робочої сили. Ідеальним майданчиком для цього стала особлива економічна зона Алабуга у Татарстані. Це територія з пільговими умовами для бізнесу, яка мала стати інструментом розвитку, але фактично перетворилася на конвеєр війни.

Саме там росіяни збудували завод, що постійно нарощує виробництво дронів. Для покриття кадрових потреб Кремль запустив дві програми: Алабуга Політех і Алабуга Старт. Перша ґрунтується на використанні студентів коледжу, яких фактично змушують працювати на конвеєрі дронів у нелюдських умовах, але все ж таки це громадяни РФ. Друга значно цікавіша, навіть з точки зору розвитку і напрямку політики країни-агресорки. Багато іноземних ЗМІ писали про залучення іноземок до виробництва дронів, але майже не згадували сам процес.

Редакція 24 Каналу за допомогою джерел у розвідці дослідила, як росіяни вербують іноземок для виготовлення "Шахедів". Читайте далі у матеріалі про повну процедуру відбору, як естонська компанія замішана у схемі та про інші цікаві деталі.

Текст англійською мовою доступний за посиланням.

Міжнародна вітрина: від TikTok до дипломатичних делегацій

Серед створених у рамках цього проєкту ініціатив окремо варто виділити програму Alabuga Start. Вона є не просто освітньою чи трудовою платформою, а фактично інструментом вербування молодих іноземок. Alabuga Start – це програма орієнтована на дівчат віком від 18 до 22 років із країн СНД, Африки та Азії. Як можна визначити з переліку країн на сайті, основний фокус йде на "чорний континент".

Перелік країн / Сайт Alabuga Start

Достатньо знати сто російських слів і двері до "нових можливостей" відкриваються. На практиці ж молоді іноземки опиняються на довгих змінах у цехах "Алабуги", де під пильним контролем збирають безпілотники Shahed 136.

Приклади реклами програми / З російських джерел

Скрін / Rutube

Програма супроводжується масштабною міжнародною кампанією набору. Росіяни використовують TikTok, Telegram-боти і навіть Tinder, проводять зустрічі з міжнародними делегаціями. Рекламна активність охоплює як невеликих блогерів із кількома сотнями підписників, так і великих інфлюенсерів у Африці та Латинській Америці. Для дівчат створюють спрощені механізми оформлення документів і навіть залучають меценатів для оплати їхнього переїзду. За цим стоїть російське Міністерство закордонних справ, яке допомагає легалізувати процес через дипломатичні канали. Велика рекламна кампанія включає співпрацю з різними громадськими організаціями та освітніми ініціативами.



Зустріч представників Алабуги Старт та міністрів Буркіна-Фасо / Телеграм канал Alabuga Start

Візит представника програми "Alabuga Start" до Буркіна-Фасо виглядає як черговий крок у спробі Росії розширити вплив через освітньо-трудові проєкти. Офіційні зустрічі з Міністерством зайнятості та Міністерством вищої освіти мали на меті створити картинку "міжнародного партнерства", де Кремль постає нібито як інвестор у розвиток молоді країн Африки.

Особливу увагу приділили відкритим заходам у столиці Уагадугу, куди запросили потенційних кандидатів та їхніх батьків. У такий спосіб програма прагне завоювати довіру не лише студентів, а й родин, які мають остаточний вплив на рішення дітей.

Насправді ж, за красивими презентаціями стоїть добре відпрацьована схема: вербування дешевої робочої сили для конвеєрного виробництва дронів у Татарстані. Африканські країни, де молодь часто позбавлена перспектив і стабільного працевлаштування, стають зручним майданчиком для пошуку "добровольців".



Зустріч представників Алабуги Старт з послами африканських країн / Телеграм канал Alabuga Start

27 – 28 липня 2023 року у Санкт-Петербурзі пройшов Російсько-Африканський економічний та гуманітарний форум – подія, яку Москва подає як "унікальний формат співпраці". У цьому ореолі дипломатії та партнерства особливо помітною стала активність команди Alabuga Start, яка позиціонувала себе як освітній проєкт, але фактично переслідує інші цілі.

Очолювана керівником напряму з персоналу, делегація "Алабуги" провела низку зустрічей з представниками країн-"партнерів". Серед них посол Уганди в Росії Мозес Кізіге та російський посол в Ефіопії Євген Терехін. Тематика розмов була далекою від гуманітарних декларацій: мова йшла про практичні механізми залучення нових учасниць – від поширення інформації серед молоді до організації пришвидшеного оформлення паспортів і віз для учасників програми.

Росія використовує дипломатію та економічні форуми як інструмент для маскування реальної мети: втягування партнерів із країн Африки у воєнні проєкти, що обслуговують війну проти України.



Зустріч представників Алабуги Старт та делегації з Нігерії / Телеграм канал Alabuga Start

Візит делегації Федеративної Республіки Нігерія на чолі з послом професором Абдуллахі Я. Шеху до особливої економічної зони "Алабуга" – це ще один штрих у картині системної роботи Росії з африканськими країнами. Офіційна частина виглядала пристойно: зустріч з учасниками програми Alabuga Start, демонстрація умов і розповіді про "навчальні можливості". Насправді ж ідеться не про "співпрацю в освіті", а про налагодження стабільного каналу постачання робочої сили для виробництва дронів у Татарстані. Отже, дипломатичні контакти з Африкою стають частиною воєнної економіки Росії і саме під цим кутом треба розглядати такі візити.

Програма Alabuga Start для проведення своїх заходів активно користується закордонними представництвами російської структури "Россотрудничєство", відомими під вивіскою "Русскіє дома". Формально ця організація позиціонує себе як державний інструмент "гуманітарного" впливу, закріплений у законодавстві РФ.

Та насправді "Россотрудничєство" давно перетворилося на один із важливих інструментів російських спецслужб за кордоном. Під прикриттям культурних та освітніх програм воно просуває ідеологію так званого "русского міра", підживлюючи пропаганду Кремля і легалізуючи його інформаційний та політичний вплив у світі.



Олімпіада Business Cats в ЦАР / Телеграм канал Alabuga Start

Вербування відбувається одночасно через соцмережі, офіційні канали і навіть дипломатичні зустрічі. Кремль намагається створити картинку відкритості та "нових можливостей", однак насправді це лише прикриття для експлуатації дівчат, яких заманюють на військову промисловість Росії.

SATVA.DEV і російська вербувальна машина: шлях від коду до дронів

Процес вербування до програми Алабуга Старт починається із заповнення заявки.

Для цього існує кілька шляхів:

офіційний сайт,

коментарі під публікаціями на Telegram-сторінці,

а також через навчальні заклади, які виступають партнерами програми.

Після подачі анкети з майбутньою учасницею зв’язується HR-менеджер. Серед основних вимог – закордонний паспорт, наявність необхідних щеплень, знання сотні базових російських слів. Перевірка відбувається під час онлайн-співбесіди. Ще однією обов’язковою умовою є проходження спеціальної гри Business Cats, яку створили саме для відбору кандидаток.

Доля учасниці далі залежить від квот на робочі візи для її країни. Business Cats працює як фільтр: відсіює тих, хто не демонструє аналітичних здібностей або має труднощі в комунікації. Цю ж програму застосовують для відбору студентів у програму Алабуга Політех, де молодь також використовують на виробництві дронів.

Розробник цієї "гри" – російська компанія "Сатваспейс".

Скрін із сайту розробників / Satvaspace

Під час поглибленого вивчення структури "Сатваспейс", ми змогли знайти естонську компанію зі схожою назвою SATVA.DEV. З'ясувалось, що власники одні й ті самі люди: Скрипник Антон та Михайло Єгерєв.

Скрін сайту / Satvaspace



Скрін сайту / SATVA.DEV

Естонська компанія у себе ж на сайті вказує про співпрацю з багатьма відомими брендами, зокрема фармацевтичним гігантом Pfizer.

Скрін сайту / SATVA.DEV

Цікаво, чи знають відомі бренди, що довіряють розробку свого програмного забезпечення компанії, яка допомагає вербувати дівчат по всьому світу для виробництва дронів-камікадзе для вбивства українців? Росіяни навіть не намагаються приховати цей зв’язок. На сайті SATVA.DEV серед реалізованих проєктів значиться гра Business Cats. Єдина різниця у тому, що естонська компанія не вказує справжнього замовника, замовчуючи свою причетність до Алабуги.

Скрін сайту / SATVA.DEV



Редакція сайту 24 Каналу звернулась до відповідних естонських та українських органів і надала матеріали з доказами російського сліду в естонській компанії.

Якщо дівчина пройшла всі етапи відбору і для її країни знайшли квоту на робочу візу, вона вирушає до Татарстану, який у рекламних матеріалах подають як місце нових можливостей. Насправді ж на неї чекає рабська праця у цехах із виробництва дронів. За інформацією AP, багато працівниць не мають захисного спорядження, хімікати спричиняють відчуття, ніби обличчя колють маленькими голками, а на щоках утворюються "дрібні дірочки", які сильно сверблять.

По прибутті дівчину зустрічає представник HR-відділу. Іноді цю роль виконує вже інша учасниця програми. Цей процес демонструє, що у Алабузі навіть вербування перетворюють на замкнене коло примусу.



Фото новоприбулих / Джерела 24 Каналу



Фото новоприбулих / Джерела 24 Каналу

Фото новоприбулих / Джерела 24 Каналу

Далі все відбувається відповідно до внутрішніх процедур. Проте варто пам’ятати, що мова йде про Російську Федерацію, де будь-яка "процедура" набуває доволі специфічного вигляду. За красивими словами і формальними правилами ховається система, яка більше нагадує механізм контролю і залякування, ніж цивілізований процес інтеграції.

Патріотичне виховання іноземок по-російськи: дивіться відео

Не забуваємо про мілітаризацію будь-кого в Росії. Ось, наприклад, так зване патріотичне виховання, поєднане з курсом історії.

Фото / Телеграм канал Alabuga Start

Фото / Телеграм канал Alabuga Start

Показовою стала подія 25 серпня 2025 року, коли Департамент ПАР у справах жінок, молоді та людей з інвалідністю зробив попередження про підозрілі пропозиції роботи в Росії, які останнім часом активно рекламують у соцмережах. Влада визнає, що не може впоратися із безробіттям серед молоді, але закликає з відчаю не ризикувати своєю безпекою.

Фото звернення Департаменту ПАР у справах жінок, молоді та людей з інвалідністю / Facebook

Фото звернення Департаменту ПАР у справах жінок, молоді та людей з інвалідністю / Facebook

Нагадуємо, що ПАР входить до складу економічного союзу БРІКС і вважається як мінімум близьким партнером РосіЇ, а як максимум союзником.

Анонімність зруйнована: рекрутери Алабуги виходять з тіні – хто насправді стоїть за програмою?

Кістяком програми Alabuga Start є її HR-підрозділ. Саме там народжуються стратегії залучення нових учасниць, саме вони проводять зустрічі з іноземними делегаціями на території особливої економічної зони і вирушають у поїздки до країн, які Кремль вважає найбільш перспективними для набору.

Під час пошуку даних про співробітників цього відділу ми вийшли на сайт AlabugaTruth і спільноту, що стоїть за його створенням. Вона має назву Eris Nexus і називає себе незалежною мережею дослідниць та активісток, які працюють над темами, що впливають на життя жінок. На сайті AlabugaTruth є окремі розділи з деанонімізацією рекрутерів та партнерів програми. Це доводить, що система, яка будувала свою роботу на таємниці та маніпуляції, поступово втрачає головний козир – анонімність.

Скрін сторінки з даними рекрутерів / AlabugaTruth

Скрін сторінки, де вказані партнери Alabuga Start / AlabugaTruth

За інформацією джерел 24 Каналу, в програмі Alabuga Start ключову роль у залучені нових кандидатів, виборі пріоритетних напрямків, а також налагодженні міжнародних зв’язків відіграють три посадових особи:

Сайфуллін Ельмір Равільович



Фото Сайфулліна (ліворуч) / Телеграм канал Alabuga Start

Сайфуллін Ельмір Равільович, 22.07.1994 (в окулярах) – керівник проєкту з питань HR у Alabuga Start

Номери телефону:

+79528822740

+77777482998

+79528822740 +77777482998 Email: ser_web@mail.ru

Linkedin

FB

Трифонов Костянтин Геннадійович



Фото Трифонова (праворуч) / Телеграм канал Alabuga Start

Трифонов Костянтин Геннадійович, 11.03.1995 – заступник керівника проєкту з питань HR у Alabuga Start

Email:

konstantin.trifonov@bk.ru

konstantin.trifonov95@bk.ru

eks_95@mail.ru

KTrifonov@alabuga.ru

konstantin.trifonov@bk.ru konstantin.trifonov95@bk.ru eks_95@mail.ru KTrifonov@alabuga.ru Номери телефону:

+79046781648

+79674700275

Фото його машини / З російських джерел

VIN: X9W214813D0035663

Номерні знаки авто: К991ТУ21

Баришева Анастасія Володимирівна

Фото Баришевої (в окулярах посередині) / Телеграм канал Alabuga Start

Баришева Анастасія Володимирівна, 27.09.1997 – провідний спеціаліст Управління HR програми Alabuga Start

ІПН: 165721179731

Телефон: +79870665305

Email: fromshire@mail.ru

Можлива адреса: Казань, проспект Перемоги, будинок 139, кв. 2

Однією з найгучніших постатей серед рекрутерів стала Анастасія Баришева. Вона згадувалась у статті британського видання Daily Mail, де дозволила собі відверто расистські висловлювання. Зокрема, Баришева публічно скаржилась на "неприємний запах" учасниць програми. Подібні заяви не лише підкреслюють токсичну атмосферу всередині Alabuga Start, але й демонструють справжнє ставлення російських кураторів до дівчат, яких вони активно вербують по всьому світу. За обіцянками нових можливостей стоїть звичайна зневага, расизм і приниження.



Скрін статті / Daily Mail

Також на сторінці організації Eris Nexus ми знайшли візуалізацію мережі рекрутерів та координаторів Alabuga Start в Африці

Схема мережі рекрутерів в Африці / Інстаграм Eris Nexus

Ця схема чітко демонструє, що головним напрямком для вербування нових учасниць програми Кремль обрав саме Африку. Саме там росіяни бачать найбільш вразливий регіон, де бідність і безробіття дозволяють легко заманювати молодих дівчат у пастку "нових можливостей".

Alabuga Start: освітній проєкт чи прикриття сучасного рабства?

Програма Alabuga Start, яку Кремль подає як можливість для молодих іноземок, насправді є сучасною формою трудового рабства. Дівчат із бідних країн заманюють обіцянками освіти та кар’єрного зростання, але зрештою вони опиняються у цехах військової промисловості Росії, де збирають дрони Shahed для атак на українські міста. За цією схемою стоять не лише російські чиновники та куратори з "Алабуги", а й компанії з міжнародними зв’язками, які допомагають легалізувати вербування.

В основі цієї програми лежить використання вразливих людей як безкоштовної робочої сили. Демонстративна "турбота" про іноземок насправді перетворюється на систему насильства, расизму і приниження. Кремль вкотре доводить, що здатен будь-яку освітню чи соціальну ініціативу зробити частиною свого воєнного механізму.

Росія воює не лише проти України. Вона воює проти міжнародного права, проти базових прав людини і проти норм цивілізованого світу. Кожна дівчина, яка потрапляє в пастку Alabuga Start, стає доказом того, що російські програми розвитку і співпраці насправді приховують рабство, експлуатацію і війну.

Речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі 24 Каналу нагадав, що наша спецслужба системно документує російські злочини, а також притягує винних до відповідальності. Зокрема, російські обстріли цивільної інфраструктури України СБУ кваліфікує як воєнні злочини і розслідує їх за ст. 438 Кримінального кодексу.

Інформація про усі ці удари об’єднується та систематизується у відповідні кримінальні провадження і наразі слідчі нашої спецслужби розслідують понад 3 тисяч справ щодо ударів ворога з використанням "Шахедів". Як встановила СБУ, Росія почала масово використовувати проти України безпілотні літальні апарати типу "Шахед" починаючи з другої половини 2022 року. На той час це були дрони іранського виробництва, які постачалися в Росію уже в готовому, зібраному виді. У подальшому РФ, на базі підприємств промислової зони "Алабуга" у Єлабузькому районі республіки Татарстан, налагодила збірку безпілотників із готових частин, доставлених із Ірану,

– додав речник.

Дехтяренко пояснює – щоб приховати факти поставок із цієї країни, росіяни назвали зібрані дрони "Герань" і відійшли від назви "Шахед". Надалі РФ змогла налагодити повний цикл збірки дронів на потужностях "Алабуги". І наразі, як свідчить інформація СБУ, на цих підприємствах рашисти виготовили уже понад 25 тисяч безпілотників у повному циклі виробництва. Ще 20 тисяч було зібрано з іранських компонентів раніше, а ще понад 2 тисячі БпЛА імпортовано безпосередньо з Ісламської республіки Іран.

Наш ворог постійно модернізує ці розробки. Перед російськими інженерами стоїть завдання збільшувати потужність ударів по Україні, щоб масштабувати руйнування та кількість загиблих при застосуванні зазначених апаратів. Крім того, росіяни намагаються зробити "Герані" менш вразливими до української ППО,

– каже Артем Дехтяренко.

Слідчі Служби вже встановили осіб, які причетні до виробництва "Гераней". СБУ зібрала установчі дані на іранських посадовців та інструкторів, які допомагали рашистам.

Нам відомі російські підрозділи та імена конкретних осіб, які використовують ці безпілотники, а також локації, звідки вони їх запускають. За законами війни всі вищезазначені об'єкти є легітимними цілями. Тож цього року СБУ та інші Сили оборони України здійснили вогневе ураження профільних підприємств у "Алабузі". Вітчизняні дрони здолали відстань у понад 1 тисячу кілометрів та влучили у поставлені цілі,

– наголошує речник СБУ.

Отже, Кремль використовує іноземок не лише як дешеву робочу силу, а й як "живий щит", адже вони зокрема стають законними цілями. Коли українські дрони чи ракети влучають по військових об’єктах, де ці дівчата фактично змушені працювати, російська пропаганда одразу готова волати на весь світ: "Україна вбиває дівчат з Африки чи Азії". Насправді ж саме Москва цинічно підставляє цих людей під удар, прикриваючи воєнне виробництво іноземними паспортами.